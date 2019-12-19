Сменился глава павлодарского филиала Фонда социального медицинского страхования

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Новым руководителем областного представительства Фонда социального медицинского страхования стал Нурлан Касимов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Нурлан Касимов, 1965 года рождения, в 1988 году окончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности лечебное дело, в 2010 году - Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности экономика и бизнес, кандидат медицинских наук», - сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодарской области.

Руководителя областного представительства Фонда социального медицинского страхования на совещании в областном акимате представил аким Павлодарской области Булат Бакауов. Глава региона отметил, что Нурлан Касимов имеет большой опыт работы в сфере здравоохранения и уже работал в структуре Фонда социального медицинского страхования.

«Трудовую деятельность начал в 1988 году врачом на базе объединённой городской больницы города Балхаш, где проработал до 2001 года. С 2001 по 2006 год - врач урологического отделения республиканской клинической больницы, старший ординатор урологического отделения Национального научного медицинского центра, с 2006 по 2008 год - главный врач областной клинической больницы Шымкента, с 2008 по 2011 год - главный врач, а затем генеральный директор Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи», - добавили информацию о нём в акимате.

В течение пяти лет - с 2012 по 2017 год - он возглавлял управление здравоохранения Павлодарской области. С 2017 по 2018 год был директором филиала Фонда социального медицинского страхования по Павлодарской области. В 2018 году руководил управлением здравоохранения Шымкента. С января 2019 года был назначен управляющим директором по стратегии Фонда социального медицинского страхования.