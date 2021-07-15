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    13:59, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Сменился генеральный директор Атырауского НПЗ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Правления АО НК «КазМунайГаз» генеральным директором ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» назначен Арман Кайрденов. Прежний руководитель предприятия Шухрат Данбай освобожден от занимаемой должности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

    Кайрденов Арман Курметович родился в 1971 году в г.Атырау. Окончил Казахский химико-технологический институт, имеет квалификацию инженер-химик-технолог. В 2003 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности нефтяной бизнес.

    Трудовую деятельность начал в 1993 году на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в качестве оператора технологической установки. На заводе проработал на различных должностях 13 лет.

    Также в разные годы занимал должности заместителя директора департамента нефтепереработки АО НК «КазМунайГаз», заместителя генерального директора, генерального директора компании Rompetrol Rafinare S.A. В 2012-2013 годах был генеральным директором ТОО «АНПЗ».

    С июля 2020 года по настоящее время работал директором департамента по переработке нефти и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз».

    Напомним, 10 июля 2021 года на расширенном заседании Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил наказать виновных в ситуации с неплановой остановкой Атырауского нефтеперерабатывающего завода.





    Теги:
    Атырауская область Нефть/газ Назначения Нефть
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