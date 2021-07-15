Сменился генеральный директор Атырауского НПЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Правления АО НК «КазМунайГаз» генеральным директором ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» назначен Арман Кайрденов. Прежний руководитель предприятия Шухрат Данбай освобожден от занимаемой должности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

Кайрденов Арман Курметович родился в 1971 году в г.Атырау. Окончил Казахский химико-технологический институт, имеет квалификацию инженер-химик-технолог. В 2003 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности нефтяной бизнес.

Трудовую деятельность начал в 1993 году на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в качестве оператора технологической установки. На заводе проработал на различных должностях 13 лет.

Также в разные годы занимал должности заместителя директора департамента нефтепереработки АО НК «КазМунайГаз», заместителя генерального директора, генерального директора компании Rompetrol Rafinare S.A. В 2012-2013 годах был генеральным директором ТОО «АНПЗ».

С июля 2020 года по настоящее время работал директором департамента по переработке нефти и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз».

Напомним, 10 июля 2021 года на расширенном заседании Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил наказать виновных в ситуации с неплановой остановкой Атырауского нефтеперерабатывающего завода.











