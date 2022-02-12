Сменился директор театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 11 февраля министр культуры и спорта Даурен Абаев представил коллективу Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова нового директора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Талгат Камкабаевич Есеналиев родился в 1977 году. В 1997 году окончил «Республиканский эстрадно – цирковой колледж им.Ж.Елебекова» по специальности «Артист разговорного жанра». В 2003 г. окончил Центральный Азиатский Университет по специальности «Преподаватель казахского языка и литературы». Получил образование в ФГОУДПО «Высшая школа деятелей сценического искусства при РАТИ» (Россия, г.Москва) по специальности «Менеджер сценического искусства». В 2011 году окончил Алматинский университет непрерывного образования по специальности «Государственное и местное управление». В 2016 году окончил Казахскую национальную академию искусства им.Т.Жургенова по специальности «Режиссура драматического театра» (магистр искусствоведческих наук).

С 2016 года по настоящее время является директором КГКП «Государственный театр кукол».