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    14:46, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Сменился аким района Казыбек би Караганды

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В районе имени Казыбек би Караганды назначен новый аким. Им стал экс-аким Каркаралинского района Эльдар Дюсетаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщила пресс-служба акима Караганды.

    Кандидатура акима района согласована с Администрацией Президента РК, депутатами городского маслихата. Распоряжение о назначении подписал аким Караганды Ермаганбет Булекпаев.

    Прежний аким района Нурлан Рыстин освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

    Эльдар Дюсетаев имеет три высших образования. По программе «Болашак» окончил Университет Южной Калифорнии. Трудовую деятельность начал в 2003 году учителем средней школы № 2 города Каркаралинска. На государственной службе с 2003 года. Работал в местных исполнительных органах Карагандинской области, в Агентстве РК по регулированию естественных монополий и его территориальных подразделениях. Был заместителем руководителя аппарата акима Карагандинской области. С декабря 2019 года до нынешнего назначения занимал должность акима Каркаралинского района.


    Теги:
    Назначения Акимат Карагандинская область Караганда
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