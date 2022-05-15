15 Мая 2022 08:09

Сменилось руководство баскетбольного клуба «Астана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Баскетбольный клуб «Астана» объявил об изменениях в руководстве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

С поста генерального директора «Астаны» ушел Валерий Тихоненко. В этой должности его сменил Самсон Аракелян.

Валерий Тихоненко возглавлял БК «Астана» с 2011 года. При нем «Астана» десять раз становилась чемпионом Казахстана и девять раз выигрывала Кубок Казахстана. Лучший результат команды в Единой Лиге ВТБ — три выхода в четвертьфинал.

Самсон Аракелян до назначения на пост гендиректора «Астаны» возглавлял актауский баскетбольный клуб «Каспий».

О грядущих реформах рассказал генеральный директор фонда Sport Qory Асхат Сейсембек. «Клуб будет глубоко реформирован с акцентом на развитие детской академии и подготовку местных воспитанников, популяризации бренда «Астаны» и казахстанского баскетбола в целом. Баскетбольный клуб «Астана» сохранит свое участие в чемпионате Единой лиги ВТБ».



