Сменилось место проведения чемпионата мира-2021 по спортивной гимнастике

ЛОЗАННА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Международной федерации гимнастики объявила о смене места проведения чемпионата мира-2021 по спортивной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

Мировой турнир должен был пройти в Копенгагене, однако датчане отказались от этого. Таким образом, осенью следующего года Япония примет два ЧМ: по спортивной и художественной гимнастике.