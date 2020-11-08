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Сменилось место проведения чемпионата мира-2021 по спортивной гимнастике

8 Ноября 2020 23:29
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Сменилось место проведения чемпионата мира-2021 по спортивной гимнастике

ЛОЗАННА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Международной федерации гимнастики объявила о смене места проведения чемпионата мира-2021 по спортивной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

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Мировой турнир должен был пройти в Копенгагене, однако датчане отказались от этого. Таким образом, осенью следующего года Япония примет два ЧМ: по спортивной и художественной гимнастике.

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