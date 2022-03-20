«Смелый и провокационный» - так называют новый балет, который появится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Астана Опера» начал работу с одним из самых востребованных хореографов европейского современного танца конца ХХ века – гениальным Иржи Килианом. Первым его балетом на столичной сцене станет «Шесть танцев» на музыку В.А. Моцарта, который увидит свет 25 и 26 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

Уговорить Иржи Килиана поставить балеты намного дальше ветреных Нидерландов – всегда большая удача, и художественному руководителю балетной труппы «Астана Опера» Народной артистке России Алтынай Асылмуратовой это удалось. Звезда мирового балета исполняла множество спектаклей на Западе и, как никто другой, знает ценность работы с такими профессионалами, как Иржи Килиан.

«Я очень давно хотела познакомить казахстанскую публику с его хореографией, с этим уникальным балетмейстером. Он предельно музыкален, все его балеты сделаны с очень тонким вкусом, с чувством меры, то есть этот человек создает действительно высокое искусство. Ему присуще редкое качество, которое есть не у всех хореографов - он умеет ставить спектакли с юмором. Как ни странно, это бывает сложно сделать, потому что либо получается не смешно, либо глупо или даже грубо. У Иржи Килиана есть много постановок, которые я хотела бы, чтобы шли в нашем театре, но начать решили с «Шести танцев». Это небольшое произведение, где нет ни кабриолей, ни фуэте, но это еще один шедевр, который легок по восприятию, с тонким юмором и изобретательностью. Надеюсь, мы сможем осуществить уже «большие вещи». Мечтаю, чтобы на этой сцене шел его балет – «Маленькая смерть» - это безусловный шедевр», - рассказала Алтынай Асылмуратова.

Художественный руководитель балетной труппы также заметила, что в «Шести танцах» очень непростая пластика. Однако сомнений, что все получится, не возникает. Вероятно, потому что у труппы уже есть опыт в исполнении неоклассики, так как артисты работали со многими хореографами, в числе которых Раймондо Ребек, Патрик де Бана, Тибор Кочак, Луиджи Бонино и многие другие.

»Я не буду говорить, что им станет легче, но то, что будет понятнее, это точно. Они быстрее поймут, что от них требуется», - пояснила А. Асылмуратова.

Процесс подготовки начался с отбора артистов на исполнение партий, к слову, все роли здесь – ведущие. На сцене зрители увидят 8 пар танцовщиков, которым предстоит донести до публики комическую историю, где нет определенного сюжета, но это и подкупает, ведь смысл балета каждый найдет для себя сам.

Новый стиль балетной эстетики

Чтобы оценить значимость предстоящего события, достаточно взглянуть на биографию иконы мирового танца – Иржи Килиана. Его карьера складывалась успешно и головокружительно быстро: он начал работу с Штутгартским балетом и вскоре стал его солистом. В 1975-м уже был приглашен на должность артистического директора в Нидерландский театр танца, где создал богатейший репертуар труппы NDT. Мировая слава пришла к постановщику в 1978 году, после показа его балета «Симфониетта» на музыку Леоша Яначека на Международном фестивале Сполето. Среди прочих его работ того времени – «Симфония псалмов» и «Свадебка» на музыку Стравинского, «Дитя и волшебство» на музыку Равеля.

Сотрудничать с ним мечтали многие, но новый стиль балетной эстетики, освоить и передать следующим поколениям могут далеко не все. Одна из его бессменных ассистентов – Ширли Эссебум, проработавшая долгое время в Нидерландском театре танца, обладательница престижных танцевальных наград, является также внештатным балетмейстером Kylian Productions. Она обучает артистов и ставит работы Килиана по всему миру, в том числе и в «Астана Опера».

Понятно, что артистам сразу сориентироваться в новой хореографии сложно, здесь нужно танцевать, как дышать, - чтобы усилия были незаметны. Заслуженный деятель Казахстана Гаухар Усина рассказала, что была впечатлена балетом «Шесть танцев» Иржи Килиана, когда впервые увидела его в Минске, в Большом театре Беларуси.

«Мне он очень понравился своей легкостью восприятия, зрелищной и изысканной хореографией. Этот спектакль гармонично сочетает современный танец и классическую музыку, весь его смысл воспринимается публикой в контексте юмора. Иржи Килиан – хореограф, чьи балеты хотят исполнять, пожалуй, все артисты. Его спектакли идут в репертуарах всех мировых театров и, конечно, для «Астана Опера» - большая честь работать с его спектаклем», - отметила балерина.

Ее сценический партнер – Олжас Тарланов – разделяет это мнение.

«Благодаря тому, что я работал 7 лет в Мюнхене, мне посчастливилось исполнять балеты Иржи Килиана, в том числе Zugvögel, который идет только в мюнхенском театре, а также выступал в па-де-де Nuages в хореографии этого замечательного постановщика. Стилистика достаточно похожа с «Шестью танцами», в балете существует такое понятие, как «мышечная память», и когда я приступил к репетициям, то сразу вспомнил стиль Килиана. Хореография нашего балета живая и, что самое главное, спектакль невероятно музыкальный. Здесь очень динамичные дуэты, и каждый жест имеет свою ноту, в которую нужно успеть попасть, а также одновременно сделать много других движений. Чтобы хорошо исполнить этот балет, нужно безупречно знать насыщенную хореографию, и не думать о ней на сцене, а отдаваться эмоциям, актерскому мастерству, жестикуляции. Кроме того, «Шесть танцев» насыщен сложной мимикой, которая может показаться «кривляньями». Перед труппой ставят задачу – не копировать то, что было до нас, необходимо прочувствовать танец по-своему, дать личную интерпретацию. В целом, для артистов это очень хороший материал для того, чтобы раскрыться и преодолеть барьер «кривляний». Мы привыкли к классической балетной красоте, но в «Шести танцах» она будем совсем иная», - поделился Олжас Тарланов.

Черно-белый балет

«Шесть танцев» принадлежит к серии «черно-белых» балетов чешского постановщика. Так, в спектакле используются черные мягкие декорации и передвижные кринолиновые платья на роликах (которые также используются в качестве декораций), в целом постановка выдержана в минималистическом стиле. Особо важная роль в этом спектакле заключается в игре света и тени.

Под пристальным руководством заместителя директора по художественно-производственным вопросам Виктора Караре в реставрационно-поделочном, в бутафорском и пошивочном цехах кипит работа. И вот в репетиционные залы уже передали боевые рапиры, зеленые яблоки, символизирующие искушение еще с библейских времен, напудренные парики и многое другое.

Попав в пошивочный цех, невольно удивляешься почти невидимым костюмам на теле артистов.

«Костюмы в абстрактном опусе гениального Иржи Килиана отсылают нас к эпохе галантного века. Где мужчины предстают в подштанниках и напудренных париках «бинет», а женщины в нижних юбках с корсетами и с взлохмаченными волосами. Их наряды пудровых и кремовых оттенков, сливаются с тоном кожи. И лишь на лицах разбелённый грим с нарумяненными щеками и накрашенными губами цвета «киноварь», - пояснила художник-дизайнер по костюмам «Астана Опера» Дарига Тайшикова.

«Стиль костюмов лаконичен и прост, поэтому он требует еще более пристального внимания к деталям, следованию особенностям кроя, точности конструкций эпохи XVIII века. Впервые в нашем театре были изготовлены причудливые черные кринолиновые платья, передвигающиеся по сцене «с» и «без» своих хозяев. Для воплощения уникальной задумки автора наши мастера применяли смешанные техники, использовали лучшие материалы и технологии. Любая движущаяся конструкция, как и эта, подобна машине, где каждый винтик должен быть на своем месте», - заключила дизайнер.

Не менее важно в этом балете освещение. Концепцию художественного света создал сам Иржи Килиан, а в «Астана Опера» ее воплотит в жизнь Юст Бигелар. Художник по свету в 1992 году присоединился к Нидерландскому театру танца I, где под руководством Иржи Килиана работал, продюсировал и гастролировал с постановочной и технической командой театра по всему миру.

Эхо времен

Уникальный балет, созданный в XX веке, отражает мудрую простоту, в которой фокусируется весь мир со всеми его проблемами, взаимоотношениями полов и всечеловеческими драмами. Килиан здесь подобен Моцарту, - он умеет «рассказывать» жизнь языком танца, как Моцарт умел делать то же самое своей музыкой.

«Моцарт, чью музыку я выбрал для этой постановки, является величайшим примером человека, чей жизненный срок был очень ограничен. Он понимал жизнь во всем ее богатстве, фантазии, клоунаде и безумии. Именно его дух и его признание того факта, что наша жизнь — не более чем маскарад или генеральная репетиция чего-то более глубокого и значимого, вдохновили меня на создание этой работы», - подчеркнул Иржи Килиан.

«Вольфганг Амадей Моцарт оказал большое влияние на мировую музыкальную культуру. Композитор написал много танцевальной музыки, которая использовалась как отдельно, так и в качестве элементов более крупных произведений, таких как оперы, квартеты и симфонии. Известно, что сам Моцарт тоже очень любил танцевать и делал это достаточно часто. Его «Шесть немецких танцев» - это безусловный шедевр, оркестр работает над ним с большим интересом. Я уверен, что нашей публике понравится этот балет», - отметил дирижер-постановщик Арман Уразгалиев.

Совсем скоро зрительская аудитория окунется вместе с артистами в абсолютно новый и неизведанный мир, созданный Иржи Килианом, в котором гармонично сосуществует внутренняя свобода и легкость, любовь и флирт, кокетство и дурачество. Билеты уже поступили в продажу, и в администрации театра отмечают, что ожидается аншлаг.