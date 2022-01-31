Смелые действия Президента послужили ответом на существующие запросы от общества - Азамат Байтасов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Смелые действия Касым-Жомарта Токаева послужили своеобразным ответом на существующие запросы от общества на построение сильного и независимого Казахстана. Таким мнением поделился директор Центра занятости населения акимата города Нур-Султан Азамат Байтасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

29 января Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем эксклюзивном интервью телеканалу «Хабар» ответил на целый ряд волнующих казахстанцев вопросов. Хотелось бы особо отметить, что выступление Президента вызвало живой интерес среди наших соотечественников, что выразилось в значительном количестве откликов и комментариев в социальных сетях и СМИ. И это неудивительно, так как мы все были свидетелями решительных мер, предпринятых Президентом в те трагические для страны дни. И, безусловно, смелые действия Касым-Жомарта Токаева послужили своеобразным ответом на существующие запросы от общества на построение сильного и независимого Казахстана. У людей появилась надежда, и вполне естественно, что граждане хотят знать четкие ориентиры и ждут аналогичной решимости и в решении накопившихся социальных проблем. В этом смысле, Глава государства, в очередной раз продемонстрировал, что держит руку на пульсе событий и ответил на ряд актуальных вопросов», - считает Азамат Байтасов.

По мнению главы столичного Центра занятости населения, одним из важных моментов выступления является политический блок вопросов.

«Так, Президент отметил необходимость реформирования партийной системы страны. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев в очередной раз подтвердил свою приверженность верховенству закона и соблюдению прав человека. «Действительно, нам нужно привлечь независимую общественность с тем, чтобы она объективно разобралась в том, что сейчас происходит, и что происходило в те трагические дни. Я знаю, что омбудсмен по правам человека Эльвира Азимова и известная правозащитница Жемис Турмагамбетова посещают СИЗО, встречаются с задержанными, выясняют условия их содержания, выслушивают их жалобы и так далее. Считаю, что это очень полезная работа», - отметил Президент. Говоря об экономическом блоке Глава государства сделал акцент на поддержку предпринимательских инициатив», - добавил он.

Фото: czn.kz