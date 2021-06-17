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    23:00, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Смайыл Дуйсебай и Жансель Дениз завоевали «серебро» чемпионата Азии по тхэквондо

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    БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - В Бейруте (Ливан) состоялся первый день чемпионата Азии по тхэквондо. Казахстанская команда отметилась тремя наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    У мужчин в весе до 87 килограммов Смайыл Дуйсебай оформил «серебро». В финале он уступил представителю Южной Кореи со счетом 8:10.

    В финал вышла и Жансель Дениз. В главной схватке она уступила также спортсменке из Южной Кореи - 7:12.

    На третью ступень поднялся Самат Темирхан (до 54 килограммов).

    Таким образом, по итогам первого дня в активе команды Казахстана три медали.


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