Смайыл Дуйсебай и Жансель Дениз завоевали «серебро» чемпионата Азии по тхэквондо

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - В Бейруте (Ливан) состоялся первый день чемпионата Азии по тхэквондо. Казахстанская команда отметилась тремя наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

У мужчин в весе до 87 килограммов Смайыл Дуйсебай оформил «серебро». В финале он уступил представителю Южной Кореи со счетом 8:10.

В финал вышла и Жансель Дениз. В главной схватке она уступила также спортсменке из Южной Кореи - 7:12.

На третью ступень поднялся Самат Темирхан (до 54 килограммов).

Таким образом, по итогам первого дня в активе команды Казахстана три медали.