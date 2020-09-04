Смартфоны с помощью дрона пытались передать в колонию Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С помощью дрона пытались передать смартфоны в колонию Павлодара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сегодня ночью сотрудниками Павлодарской колонии средней безопасности совместно с военнослужащими Национальной гвардии перехвачен беспилотный летательный аппарат (дрон), который приземлился на территории учреждения. К дрону был прикреплен полиэтиленовый пакет, в котором находилось два сотовых телефона, две сим-карты и шнур для зарядки.

– В истории тюремной системы Казахстана это первый случай, когда перехвачен дрон с запрещенными предметами. До этого мы лишь фиксировали кратковременные полеты над учреждениями. Беспилотник передан полиции, его владелец и адресат запретного груза устанавливается. Всего в текущем году в учреждениях УИС изъято порядка 1600 средств мобильной связи, 24 литра спиртных напитков и почти 7 килограммов наркотических средств. Основные средства и способы их доставки – это посылки, передачи, перебросы через периметр ограждения. К уголовной и административной ответственности на сегодняшний день привлечено 153 гражданских лица, в отношении остальных расследование продолжается, – сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета УИС МВД РК Ескали Саламатов.

Также Комитет УИС сообщил о задержании вчера в поселке Заречный Алматинской области мужчины, пытавшегося перебросить пять бутылок со спиртными напитками через ограждение колонии для осужденных. Он сам оказался ранее судимым.