Смартфоны на грузовике пытались провести в колонию в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области пытались пронести в колонию партию смартфонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В пресс-службе ДУИС по ВКО сообщили, что 32-летнему осужденному пытались пронести 7 сотовых телефонов, замаскировав их в песке на борту большегруза.

«Так, при досмотре «КамАЗа», доставлявший песок на производственную зону учреждения, обнаружены и изъяты два свертка, обмотанные скотчем. Внутри свертка находились семь сотовых телефонов и 5 СИМ-карты. Спрятаны ухищенным способом в песке», — пояснил начальник учреждения полковник юстиции Тлеуберген Конекбаев.

По данному факту собраны материалы для привлечения к административной ответственности по ст. 481 ч.1 КоАП РК.