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    12:27, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Смартфоны на грузовике пытались провести в колонию в ВКО

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области пытались пронести в колонию партию смартфонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В пресс-службе ДУИС по ВКО сообщили, что 32-летнему осужденному пытались пронести 7 сотовых телефонов, замаскировав их в песке на борту большегруза.

    «Так, при досмотре «КамАЗа», доставлявший песок на производственную зону учреждения, обнаружены и изъяты два свертка, обмотанные скотчем. Внутри свертка находились семь сотовых телефонов и 5 СИМ-карты. Спрятаны ухищенным способом в песке», — пояснил начальник учреждения полковник юстиции Тлеуберген Конекбаев.

    По данному факту собраны материалы для привлечения к административной ответственности по ст. 481 ч.1 КоАП РК.


    Теги:
    Пенитенциарная система Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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