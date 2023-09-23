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    12:08, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Смартфоны крал с футбольных площадок астанчанин

    смартфон
    Фото: pixabay

    23-летнего астанчанина, причастного к кражам с футбольных полей задержали оперативники отдела полиции района «Есиль», передает МИА "Казинформ" со ссылкой на ДП г. Астаны.

    Установлено, что молодой человек причастен к 7 фактам краж сотовых телефонов с футбольных площадок. Во дворах жилых домов, где подростки играли в футбол, он, заметив оставленные без присмотра рюкзаки и одежду, беспрепятственно уносил чужие смартфоны.

    В ходе расследования установлено, что таким образом, за один вечер ему удалось похитить два телефона марок «RedmiNote 9» и «Xiаomi Poco 5», причинив ущерб на сумму 150 тысяч и 120 тысяч тенге. В дальнейшем краденые телефоны он сбывал в ломбарды и скупщикам.

    Часть краденых телефонов была изъята полицейскими. По всем фактам краж проводится досудебное расследование, злоумышленник водворен в изолятор временного содержания ДП.

    Устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям. Сотрудники полиции обращаются к родителям и напоминают о мерах безопасности при использовании детьми гаджетов в общественных местах. В случае противоправных действий необходимо незамедлительно сообщить в полицию на канал «102».

    Теги:
    полиция Астана
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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