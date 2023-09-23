Смартфоны крал с футбольных площадок астанчанин

23-летнего астанчанина, причастного к кражам с футбольных полей задержали оперативники отдела полиции района «Есиль», передает МИА "Казинформ" со ссылкой на ДП г. Астаны.

Установлено, что молодой человек причастен к 7 фактам краж сотовых телефонов с футбольных площадок. Во дворах жилых домов, где подростки играли в футбол, он, заметив оставленные без присмотра рюкзаки и одежду, беспрепятственно уносил чужие смартфоны.

В ходе расследования установлено, что таким образом, за один вечер ему удалось похитить два телефона марок «RedmiNote 9» и «Xiаomi Poco 5», причинив ущерб на сумму 150 тысяч и 120 тысяч тенге. В дальнейшем краденые телефоны он сбывал в ломбарды и скупщикам.

Часть краденых телефонов была изъята полицейскими. По всем фактам краж проводится досудебное расследование, злоумышленник водворен в изолятор временного содержания ДП.

Устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям. Сотрудники полиции обращаются к родителям и напоминают о мерах безопасности при использовании детьми гаджетов в общественных местах. В случае противоправных действий необходимо незамедлительно сообщить в полицию на канал «102».