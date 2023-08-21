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    23:00, 20 Август 2023 | GMT +6

    Смартфон в хлебе принес в тюрьму житель области Абай

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    Фото: ДУИС области Абай
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в учреждении №19 сотрудники группы досмотра предотвратили очередную попытку доставки запрещенного предмета, а именно мобильного телефона и зарядного устройства к нему. Семейчанин приехал на краткосрочное свидание своему брату осужденному Р. и по его просьбе привез мобильный телефон, спрятав его в хлебе, передает МИА «Казинформ».

    Сначала он разрезал хлеб пополам, поместил телефон внутрь, после «склеив» две части жидким тестом, снова испек его.

    Осужденный Р. в 2020 году совместно со своими друзьями разработал преступный план по похищению дочери богатого предпринимателя из г. Актау, чтобы потом потребовать у ее отца выкуп в размере 80 млн тенге. Областной суд признал его виновным в совершении преступления по ст. 125 УК РК «Похищение человека» и назначил ему наказание – 11 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

    «Каждый гражданин, прибывший в колонию, письменно ознакамливается, что за попытку проноса запрещенных предметов на территорию учреждения, будет привлечен как к административной, так и уголовной ответственности, но, порой, родственников осужденных это не останавливает», – говорит заместитель начальника учреждения №19 Нуржан Шидебаев.

    Теперь брата осужденного ждет административное наказание по ст. 481 КоАП РК.




    Теги:
    Абайская область Семей Правоохранительные органы
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