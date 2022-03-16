«Слышащее государство» сегодня реализовалось на практике – Бану Нургазиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный совет общественного доверия при Президенте РК - уникальная площадка прямого диалога Главы государства с общественностью, в результате которого родились первые четыре пакета реформ. Таким мнением поделилась президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева, комментируя новое Послание Президента народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшнее послание - четкая картина того, что заработала система «Слышащего государства». «Слышащее государство» реализовано на практике. То есть, прежде всего, Президент сказал, что сегодня за инициативами, которые мы принимаем, стоит мнение большинства – именно представителей гражданского общества. В чем это выражается? Начнем с того, что Национальный совет общественного доверия при Президенте РК, считаю, что уникальная площадка прямого диалога Главы государства с общественностью, в результате которого родились первые четыре пакета реформ. Они сегодня дают свои плоды», - считает глава Гражданского Альянса Казахстана.

Бану Нургазиева отметила, что благодаря политическим преобразованиям уже сегодня в Конституцию вносятся свыше 30 поправок, ожидается свыше 20 законов, которые нужно принимать первоочередно.

«Какие? Это, прежде всего, выборное законодательство. Каждое слово Президента доходило до сердца. Считаю, что доходило до сердца каждого гражданина. У нас было много вопросов касательно непрозрачности выборов. В последние годы, когда все дружно идут от партии к спискам, я считаю, что это не совсем приемлимо. Очень рада за Гражданский Альянс Казахстана, который также внес лепту в совершенствование политической модернизации. Сегодня Национальный совет общественного доверия завершает свою деятельность и превращается в более крупный, масштабный институт и будет называться Национальный курултай, в составе которого будут гражданские активисты, известные общественные деятели, представители Гражданского Альянса Казахстана», - добавила Бану Нургазиева.