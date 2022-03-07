Слышащее государство - это не свод идеологический, а именно принцип выстраивания работы - Сабина Садиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора КИСИ при Президенте РК Сабина Садиева в Telegram-канале поделилась мнением об Указе «О проведении встреч акимов с населением», передает МИА «Казинформ».

«УКАЗ-826: технические вещи и большие смыслы.

Сегодня, после некоторого кокетства, мы получили новый важный указ Президента, который достаточно детально регулирует порядок отчетного выступления акимов перед населением. Не про выборность, но тоже хорошо.

Технически, в содержании Указа-826 есть две важные вещи, хоть и чисто бюрократические. Во-первых, появилась детальная регламентация процедур проведения отчетных встреч. Такие регламенты важны, они задают рамку для контроля как внутри исполнительной власти, так и для гражданского контроля.

Во-вторых, Указ-826 вводит нормы по содержанию встречи, хоть они и странно читаются для уровня президентского указа. Для всех нас не секрет, что отчетные встречи проводились формально – как театр одного актера приблизительно. И с заготовочками вопросов из зала. Теперь на сессию «Вопрос-Ответ» должно быть выделено не менее 3/4 продолжительности всей встречи. Я изрядно повеселилась, представляя госинспекторов АП, высчитывающих этот показатель поминутно, ну а что делать?

Больше всего мне нравится часть о подготовке ко встрече. Указ-826 обязует перед встречей собрать и анализировать обращения граждан, жалобы, письма, проводить специальный сбор вопросов. No BS и ИБД, в общем. Это и акиму поможет тезисы составить, и нашим каналам обратной связи от граждан дополнительный вес придаст.

А теперь давайте о больших смыслах этого Указа.

1) Наконец, может станет понятно, что принцип «Слышащего государства» - это не документ, не свод идеологический, а именно принцип выстраивания работы. То, что Президент на уровне своего указа вводит такие, казалось бы, мелкие штуки, это у нас вот концентрация политической воли. И правильно, надоели сложные и неподъемные идеологические конструкции. У всех у нас есть определенная уже «идеологическая усталость».

2) Указ-826 делает важную системную вещь: проводит снижение ценности статуса руководителя в авторитарных системах управления. На это работает многое: и декларация имущества и доходов, и неугомонный канал Михаила Казачкова с разбором уровня потребления чиновников и их семей, и повышение требований по отчётности.

В общем, нужно делать все, что мешает быть «агашкой» в классическом аппаратном смысле. Также, например, надо разобраться с правом передачи финансовой подписи руководителями государственных органов и государственных организаций своим заместителям. Стал управленцем - неси ответственность. Должность в государственном секторе приходит с вполне конкретными ограничениями.

3) Это Указ мне нравится тем, что он очень в духе проходящей десакрализация власти в нашем обществе. Это очень хорошо. Мы уже сделали шаг от Первого Президента, харизматика, ко второму Президенту, позиционному лидеру. Также от всесильных азиатских акимов мы должны перейти к менеджерам. Менеджеризм тут не страшен. Это уже происходит. Во всем мире государства перестают быть главной опорой институтов доверия. Прежде всего, из-за развития прямых каналов связи между людьми. Взамен приходит межличностное, межгражданское доверие, когда государство выступает как платформа для реализации частных инициатив и баланса интересов. Нам обещают выборы акимов, развитие МСУ. Для этого всего есть основа. Люди уже запросто координируются и собирают сотни миллионов тенге на решение тех социальных вопросов, которые им важны.

Напоследок о грустном. Отчетная встреча – это важно, но публичные коммуникации одного акима не могут полностью подменить собой работу по повышению отчетности и прозрачности работы государственных органов и государственных организаций. То есть, для того, чтобы мы могли задавать реальные вопросы акимам, нужно публиковать открыто информацию по бюджетам, обеспечить открытость решений и процедур госаппарата. Эти три базовые вещи (Бюджет, Решения, Процедуры) все равно придется делать. Все равно придется, признать, что «Открытый бюджет», «Открытые данные» - это задача общая, а не только МЦРИАП», - написала Сабина Садиева.