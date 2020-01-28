«Слышащее государство»: Антикоррупционный сервисный центр открыли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Открытие 12-го в Казахстане сервисного центра «Аntikor ortalygy» состоялось в Таразе, при здании департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участниками торжественного открытия стали заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Нурлан Шабдар, аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, первые руководители правоохранительных, государственных органов области, общественные деятели, ветераны государственной службы, члены специальной мониторинговой группы, представители неправительственных организаций, СМИ.

Было отмечено, что сервисный центр «Аntikor» призван реализовать концепцию «слышащего государства» и со временем стать открытой площадкой для народа, способствуя демократическому развитию страны.

«Будем поддерживать антикоррупционную деятельность в рамках процесса повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». То, что проектный офис «Жамбыл адалдық алаңы» теперь будет работать для народа в такой доступности, в открытом режиме, это, конечно, радует», - сказал аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов.

После церемонии разрезания ленточки, которая была поручена главе региона Аскару Мырзахметову и заместителю председателя Антикоррупционной службы РК по противодействию коррупции Нурлану Шабдару, состоялась экскурсия по зданию для ознакомления с деятельностью центра.

С посетителями будут работать процессуальный офицер, представители управления превенций, проектного офиса «Жамбыл адалдық алаңы», специальной мониторинговой группы и агитационно-информационного штаба. Все эти специалисты будут выслушивать обращения граждан, консультировать и содействовать решению проблем. Помимо этого, продолжится введенная ранее департаментом практика антикоррупционного сопровождения бизнес-проектов. В специально отведенном зале будут проводиться брифинги для журналистов.

Для посетителей сервисного центра «Аntikor Ortalygy» созданы комфортные условия для ожидания, вплоть до того, что обустроена игровая зона для детей, если посетители возьмут их с собой на прием.

В ходе прошедшего в сервисном центре совещания выступивший модератором руководитель Антикоррупционной службы по Жамбылской области Адильхан Аширбаев подчеркнул, что организация деятельности сервисных центров, общая открытость и прозрачность, то есть инициативы в формате «Опен спейс», являются требованием времени.

«Это также одна из задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым перед всеми государственными органами. В прошлом году совместно с акиматом области и проектным офисом «Жамбыл – адалдық алаңы» был дан старт открытию фронт-офисов. Открыто семь сервисных акиматов, 16 фронт-офисов, а 50 предприятий стали работать в формате «Open space». Уже более тысячи госучреждений создали кабинеты Интерактивной карты, опубликовали свои бюджеты», - отметил спикер.

По его словам, вновь созданное агентство усиливает борьбу с коррупцией и повышает ее эффективность, прежде всего, укреплением превентивных мер.

«На сегодняшний день широко используются механизмы противодействия коррупции и проведения внешнего анализа, - отметил Адильхан Аширбаев. - За прошедший год проведено 11 антикоррупционных мониторингов, по результатам которых выдано 26 рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков. Так, по результатам мониторинга соблюдения организациями области трудового и антикоррупционного законодательства девять лиц привлечено к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения. В ходе проведения внешних анализов для выявления коррупционных рисков в деятельности госорганов внесено около полусотни предложений. 90 лиц привлечено к уголовной ответственности за коррупционные преступления. Это является одним из самых высоких результатов по республике».

Руководитель информационно-агитационного штаба при Антикоррупционной службе по Жамбылской области, председатель Жамбылского филиала Республиканского общественного объединения общенационального движения «Жаңару» Касымхан Тулендиев отметил важность привлечения граждан к противодействию коррупции в обществе, наряду с деятельностью правоохранительных и государственных органов.

Председатель территориального объединения профсоюзов Жамбылской области Мейрамбек Толепберген рассказал собравшимся, что в Жамбылской области профсоюзным объединением проводится большая работа в таких направлениях, как недопущение трудовых конфликтов, защита прав работников, своевременная передача заработной платы, сохранность социальных пакетов. «Площадка центра «Аntikor» может стать надежным мостом по существующим направлениям общественного приема, согласования и другим вопросам», - сказал он.

О работе по внешнему анализу и оценке исполнения Антикоррупционной стратегии РК на 2015 - 2025 годы рассказал руководитель специальной мониторинговой группы региона Бауыржан Мурбеков. Он отметил, что на заседаниях специальной мониторинговой группы рассмотрено десять вопросов, внесено 26 предложений в государственные органы, организовано около 120 мероприятий, в том числе общественный контроль.

Напомним, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции осуществляет комплекс мер по повышению прозрачности, подотчетности государственных органов перед обществом, усилению верховенства закона. Инициативы по открытию сервисного центра «Аntikor Ortalygy» реализуются во всех регионах страны.