Служить в органах внутренних дел предлагают солдатам в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские полицейские проводят профориентационную работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка организовали встречи с выпускниками вуза, служащими военной части № 6637 Национальной гвардии РК.
«Многие молодые люди, отдав долг Родине, решают связать жизнь со службой в правоохранительных органах. Сотрудники полиции только приветствуют такое стремление: в кандидатах, прошедших армейскую школу, они ценят привычку к дисциплине и хорошую физическую подготовку», - отметили в пресс-службе.
Служащие Нацгвардии регулярно участвуют в патрулировании города в составе комплексных сил полиции, получают отличную практику правоохранительной деятельности, навык общения с людьми.
«Если в дополнение к этим плюсам у кандидата имеется юридическое образование, такой человек отлично подходит, например, к службе в рядах батальона патрульной полиции. С начала года военнослужащие Нацгвардии при патрулировании Петропавловска в составе комплексных сил полиции принимали участие в раскрытии 472 преступлений», - добавил заместитель начальника управления кадровой политики Руслан Тасимов.
150 солдатам-срочникам он рассказал о преимуществах службы в полиции. Отметил, что для поступления необходимо иметь «чистое» прошлое – без судимости и пристрастия к наркотикам.
- 68 датчиков угарного газа установили в жилых домах в СКО
- 77 млн тенге дополнительно выделили на оказание бесплатной медицинской помощи в СКО
- О фактах предоставления неверной информации для начисления АСП рассказали в СКО
- 6 млн тенге штрафов заплатили водители, не уступившие дорогу пешеходам в СКО
- 47 кандидатов претендуют на право ношения крапового берета
- Нового руководителя управления природных ресурсов назначили в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана