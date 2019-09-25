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Служить в органах внутренних дел предлагают солдатам в СКО

25 Сентября 2019 19:53
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Служить в органах внутренних дел предлагают солдатам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские полицейские проводят профориентационную работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка организовали встречи с выпускниками вуза, служащими военной части № 6637 Национальной гвардии РК.

«Многие молодые люди, отдав долг Родине, решают связать жизнь со службой в правоохранительных органах. Сотрудники полиции только приветствуют такое стремление: в кандидатах, прошедших армейскую школу, они ценят привычку к дисциплине и хорошую физическую подготовку», - отметили в пресс-службе.


Служащие Нацгвардии регулярно участвуют в патрулировании города в составе комплексных сил полиции, получают отличную практику правоохранительной деятельности, навык общения с людьми.

«Если в дополнение к этим плюсам у кандидата имеется юридическое образование, такой человек отлично подходит, например, к службе в рядах батальона патрульной полиции. С начала года военнослужащие Нацгвардии при патрулировании Петропавловска в составе комплексных сил полиции принимали участие в раскрытии 472 преступлений», - добавил заместитель начальника управления кадровой политики Руслан Тасимов.

150 солдатам-срочникам он рассказал о преимуществах службы в полиции. Отметил, что для поступления необходимо иметь «чистое» прошлое – без судимости и пристрастия к наркотикам.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Армия, Силовые структуры,
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Автор:

Олеся Жуковень

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