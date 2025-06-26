Служить и защищать: как в Кокшетау отметили День полиции

В этот день со сцены ДК «Кокшетау» прозвучало немало слов благодарности в адрес людей, чья профессия требует мужества, выдержки и преданности делу. Ведь День полиции — это не просто повод для поздравлений, но и возможность выразить уважение тем, кто выбрал нелегкий путь защиты прав и свобод граждан.

В зале присутствовали руководители правоохранительных и силовых структур региона, сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел, а также общественные помощники полиции — граждане, содействующие полиции в обеспечении правопорядка.

Фото: ДП Акмолинской области

Слова поздравлений прозвучали из уст акима Акмолинской области Марата Ахметжанова и начальника департамента полиции региона, полковника Нурсултана Мукашева.

— Важно подчеркнуть, что все достигнутые результаты были бы невозможны без устойчивой поддержки со стороны государства и лично Президента. В целях укрепления вашей деятельности акимат области продолжает финансирование материально-технического обеспечения органов полиции. Только за последние годы на поддержку материально-технического оснащения департамента полиции выделено порядка 6 млрд тенге, в том числе приобретены автотранспортные средства. В этом году выделены средства из областного бюджета на 200 систем видеонаблюдений ЦОУ, на системной основе закупается компьютерное оборудование, которое является большим подспорьем в борьбе с правонарушениями и обеспечением общественной безопасности, — отметил в приветственном слове Марат Ахметжанов.

Фото: ДП Акмолинской области

В этот день лучшие сотрудники ведомства получили заслуженные награды. За добросовестную службу, высокий профессионализм и верность присяге были вручены медали, нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма.

— На протяжении уже 30-ти лет сотрудники органов внутренних дел стойко стоят на страже закона и порядка, обеспечивая стабильность общества, ведут беспощадную борьбу с криминалом, защищают государство и граждан от внутренних угроз. Мы активно реализуем идеологию «Закон и порядок», тесно взаимодействуя с населением и обществом. Приоритетным направлением нашей работы остается противодействие преступности, наркобизнесу, профилактика правонарушений, контроль за безопасностью дорожного движения и соблюдение конституционных прав граждан, — подчеркнул Нурсултан Мукашев.

Награждены были также победители регионального конкурса «Лучший по профессии», родители молодых сотрудников полиции, представители семейных династий.

Ключи от новой квартиры из рук акима области получила инспектор специального отряда быстрого реагирования департамента полиции Анара Тукенова. Девушка стала единственной представительницей региона в казахстанской женской команде «Томирис», которая приняла участие в престижных соревнованиях международного уровня SWAT Challenge в Дубае. Среди женских команд казахстанская сборная завоевала серебро.

Фото: ДП Акмолинской области

Победители конкурса детского рисунка получили велосипеды. А победители семейного конкурса — семья Мади Мухаметова — сертификат на 100 тысяч тенге на покупку бытовой техники.

Фото: ДП Акмолинской области

Во время мероприятия прозвучали слова благодарности в адрес ветеранов, внесших значительный вклад в развитие службы. Отдельно были отмечены вдовы, матери и дети сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Творческую часть программы украсили театральная постановка в исполнении артистов, а также выступления вокальной группы департамента полиции.

Фото: ДП Акмолинской области

Завершилось все словами признательности и пожеланиями успехов в нелегком, но важном деле — защите правопорядка и спокойствия граждан.

В этот же день в рамках празднования Дня казахстанской полиции был введен в эксплуатацию модернизированный Центр оперативного управления г. Кокшетау. Модернизированное подразделение посетил аким области Марат Ахметжанов. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, оперативный зал центра оснащен современным LED-экраном и новой технической инфраструктурой, что позволит значительно повысить эффективность работы центра. Система видеонаблюдения ЦОУ охватывает 281 камеру в Кокшетау, а также 27 камер в Щучинске и Бурабае. Кроме того, центр подключен к около четырем тысячам камер, установленных в учреждениях образования, здравоохранения, торговли и на административных объектах.