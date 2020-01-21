Служебный пес помог найти украденную медвежью шкуру в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске благодаря служебной собаке удалось задержать домушников, которые обворовали дачный дом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В полиции рассказали, что на днях на канал «102» обратился 32-летний житель города, который сообщил, что в его дачный дом проникли неизвестные.

«Заявителю поступило SMS о том, что сработала сигнализация. После этого он направился к дачному дому, там обнаружил разбитое окно веранды. Хозяин недосчитался медвежьей шкуры стоимостью в 280 000 тенге», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

Подозреваемых удалось задержать благодаря полицейскому-кинологу, старшему сержанту полиции - Бекпаеву Куанышу и его служебной собаке по кличке Агат. Пес привел полицейских к соседнему садоводческому обществу, где злоумышленники спрятали шкуру медведя. Полицейские организовали засаду, где вскоре и задержали подозреваемых. 35-летний и 24-летний задержанные признались в содеянном.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 Уголовного кодекса РК «Кража».