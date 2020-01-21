+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -6 °С
USD 376.42 EUR 417.41
RUB 6.09 CNY 54.54
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Служебный пес помог найти украденную медвежью шкуру в Усть-Каменогорске

21 Января 2020 22:30
Поделиться:
Служебный пес помог найти украденную медвежью шкуру в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске благодаря служебной собаке удалось задержать домушников, которые обворовали дачный дом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Новости по теме

У жительницы Нур-Султана украли и зарезали  породистых лошадей
Шубы из больничного гардероба крала студентка в столице Трое в масках похитили кабель на 1,5 млн тенге с жамбылского рудника Житель ВКО украл картину из церкви

В полиции рассказали, что на днях на канал «102» обратился 32-летний житель города, который сообщил, что в его дачный дом проникли неизвестные.

«Заявителю поступило SMS о том, что сработала сигнализация. После этого он направился к дачному дому, там обнаружил разбитое окно веранды. Хозяин недосчитался медвежьей шкуры стоимостью в 280 000 тенге», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

Подозреваемых удалось задержать благодаря полицейскому-кинологу, старшему сержанту полиции - Бекпаеву Куанышу и его служебной собаке по кличке Агат. Пес привел полицейских к соседнему садоводческому обществу, где злоумышленники спрятали шкуру медведя. Полицейские организовали засаду, где вскоре и задержали подозреваемых. 35-летний и 24-летний задержанные признались в содеянном.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 Уголовного кодекса РК «Кража».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив