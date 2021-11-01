Служебных полицейских собак стали использовать для лечения особенных детей в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане служебных полицейских собак стали использовать для лечения особенных детей. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не все знают, что собаки могут стать лучшими друзьями для особенных детей. Им трудно общаться с другими детьми. И здесь на помощь приходят собаки, которые быстро завоевывают сердце и симпатии таких ребят. Ребенок и собака прекрасно понимают друг друга! Поэтому Кинологический центр МВД в городе Алматы в очередной раз пригласил к себе детей из специальной коррекционной школы-интерната», - сказал Нурдильда Ораз.

По его словам, особенные дети познакомились со служебными собаками, участвовали в их показательных выступлениях, учились управлять четвероногими помощниками полиции и подавать команды. Для таких встреч полицейских собак специально обучили методам коммуникации с особенными детьми.

«Они очень хорошо чувствуют и правильно понимают жесты, интонацию речи, стимулируют дружелюбное поведение незнакомых людей. Специально подготовленные собаки снимают психическое и нервное напряжение, помогают развить определенные социального и коммуникативного поведения. Каждый особенный ребенок получил возможность познакомиться со взрослой собакой, пообщаться со щенками, покормить их и поиграть», - добавил Нурдильда Ораз.