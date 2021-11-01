Служебных полицейских собак стали использовать для лечения особенных детей в РК
«Не все знают, что собаки могут стать лучшими друзьями для особенных детей. Им трудно общаться с другими детьми. И здесь на помощь приходят собаки, которые быстро завоевывают сердце и симпатии таких ребят. Ребенок и собака прекрасно понимают друг друга! Поэтому Кинологический центр МВД в городе Алматы в очередной раз пригласил к себе детей из специальной коррекционной школы-интерната», - сказал Нурдильда Ораз.
По его словам, особенные дети познакомились со служебными собаками, участвовали в их показательных выступлениях, учились управлять четвероногими помощниками полиции и подавать команды. Для таких встреч полицейских собак специально обучили методам коммуникации с особенными детьми.
«Они очень хорошо чувствуют и правильно понимают жесты, интонацию речи, стимулируют дружелюбное поведение незнакомых людей. Специально подготовленные собаки снимают психическое и нервное напряжение, помогают развить определенные социального и коммуникативного поведения. Каждый особенный ребенок получил возможность познакомиться со взрослой собакой, пообщаться со щенками, покормить их и поиграть», - добавил Нурдильда Ораз.