Служебные собаки раскрыли 199 преступлений в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С помощью служебных собак с начала года в Актюбинской области было раскрыто 199 преступлений, в том числе 2 убийства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

«В настоящее время, несмотря на значительное развитие и применение специальных технических средств, в полицейской деятельности служебные собаки остаются незаменимыми помощниками в обнаружении оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств и наркотиков, содействуют раскрытию преступлений. Так с начала 2023 года на территории области с помощью служебных собак было раскрыто 199 преступлений, в том числе 2 убийства, ряд краж, грабежей, обнаружено 54 килограмма наркотических средств», - говорит начальник Центра кинологической службы ДП Актюбинской области майор полиции Сапабек Рахимов.

Также в связи с распространением синтетических наркотических веществ среди молодежи, служебных собак профессионально готовят и адаптируют к их поиску. Так, за 6 месяцев текущего года на территории области при помощи служебных собак было изъято 1,7 кг синтетических наркотических средств.

Основная задача каждого полицейского-кинолога – быть готовым к применению служебной собаки на местах происшествия или при проведении оперативно-розыскных мероприятий, помочь сотрудникам уголовного розыска, следствия, дознания, патрульной службы раскрыть преступление, обеспечить охрану общественного порядка.

«В профессии кинолога не бывает случайных людей, ведь в ее основе лежит любовь к животным. Трудолюбие, выдержка, инициатива, ответственность и внимательность – без всего этого не может быть успешного тандема человека и собаки, эффективного выполнения служебного долга» - говорит Сапабек Рахимов.

В настоящее время в Центре кинологической службы ДП Актюбинской области несут службу настоящие профессионалы своего дела, в том числе полицейские-кинологи с опытом работы более 20 лет.