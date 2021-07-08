Служебные собаки помогли раскрыть свыше 180 преступлений в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 183 преступления помогли раскрыть служебные собаки в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Несмотря на постоянное развитие современных технических средств, различной аппаратуры, существенно упрощающей деятельность полиции, роль служебной собаки в раскрытии преступлений с каждым днем все возрастает.

Природные качества собаки – хорошее чутье, острый слух, физическая выносливость, исключительная привязанность к человеку, высокое развитие нервной системы позволяют воспитывать у собаки навыки, необходимые для того или иного вида ее служебного использования.

На сегодняшний день акмолинским полицейским раскрывать преступления различного характера помогают 52 служебно-розыскные собаки, из них 24 служат в территориальных подразделениях полиции, еще 28 находятся в Центре кинологической службы ДП. Тренировки собак проходят каждый день. На любое движение хозяина четвероногие помощники реагируют моментально. Дрессировка состоит из нескольких этапов, в результате которых у собак вырабатываются необходимые навыки.

Специализация у «четвероногих полицейских» тоже своя, каждый из них является профессионалом в своей отрасли. К примеру, 24 служебные собаки – следовые, три – штурмовые. На поиске наркотических средств специализируются восемь питомцев, еще четыре на поиске взрывчатых веществ, и семеро задействованы в работе одорологической лаборатории, находят преступника по запаху.

Стоит отметить, что с начала года служебно-розыскные собаки в раскрытии преступлении небольшой и средней тяжести по «горячим следам» применялись в 265 случаях, из них 183 преступления раскрыто, в числе которых краж – 94, незаконное обращение с наркотическими средствами – 11 и по другим статьям – 29. Также, применено по поиску наркотических средств – 13, раскрыто – 12.

Срок службы полицейской собаки около 10 лет. После этого у большинства собак притупляется нюх. Их не усыпляют, просто списывают с баланса ДП и отдают в добрые руки. Желающих взять к себе такую собаку великое множество. Стоит отметить, что служебно-розыскные собаки, специализирующиеся на следовой работе, на службе в полиции помогают стражам порядка раскрыть не только преступления, но и различного рода инциденты. Так, 4 июня на пляже в селе Зеренда служебно-розыскная собака помогла полицейским в раскрытии всех обстоятельств несчастного случая, произошедшего на берегу. В этот день за помощью в полицию обратился 31-летний житель областного центра, мужчина рассказал сотрудниками полиции, что не может найти своего друга. На место происшествия вместе со следственно-оперативной группой прибыл кинолог старшина Арман Дюсембай и его питомец. После ознакомления Ашота с запаховыми следами от одежды пропавшего мужчины, собака взяла след и, направившись вдоль берега, остановилась в одном месте. Собака дала понять кинологу, что искать следует именно на данном участке. Позже водолазы извлекли тело утонувшего мужчины из воды в 10 метрах от берега. В другом случае служебная собака помогла раскрыть кражу велосипеда, которая произошла 28 июня. В состав следственно-оперативной группы, прибывшей к месту преступления, вошли инспектор – кинолог Алмаз Тлеулесов и его служебная собака по кличке Гретта. Пока сотрудники полиции производили осмотр, опрашивали жильцов, а также изучали записи камер внешнего видеонаблюдения, Гретта уверенно взяла след и вывела кинолога по направлению одного из дворов областного центра, в котором, как оказалось впоследствии, незадолго до задержания находился подозреваемый.

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