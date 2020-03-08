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вчера 23:19
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вчера 21:44
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Служебные собаки дарили цветы женщинам на улицах Караганды
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Необычная акция прошла в Караганде в преддверии женского праздника. Полицейские и кинологи вместе со служебными собаками поздравляли прохожих девушек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Караганде сотрудники Управления по противодействию наркопреступности совместно с сотрудниками Центра кинологической службы Департамента полиции Карагандинской области провели на улицах города необычную поздравительную акцию с привлечением служебно-розыскной собаки по кличке Сэра. Сэра дарила прохожим девушкам и женщинам цветы, чем вызывала у прохожих искренние улыбки и дарила хорошее настроение.
«Решили провести такое маленькое мероприятие - поздравить девочек, девушек и женщин нашего города с этим весенним праздником. Для этих целей мы привлекли наших четвероногих друзей, которые помогают нам бороться с наркопреступностью. Таким образом хотели привнести приятные нотки в праздник», - говорит сотрудник управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области Кирилл Корниенко.
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