Служебные собаки дарили цветы женщинам на улицах Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Необычная акция прошла в Караганде в преддверии женского праздника. Полицейские и кинологи вместе со служебными собаками поздравляли прохожих девушек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Караганде сотрудники Управления по противодействию наркопреступности совместно с сотрудниками Центра кинологической службы Департамента полиции Карагандинской области провели на улицах города необычную поздравительную акцию с привлечением служебно-розыскной собаки по кличке Сэра. Сэра дарила прохожим девушкам и женщинам цветы, чем вызывала у прохожих искренние улыбки и дарила хорошее настроение.

«Решили провести такое маленькое мероприятие - поздравить девочек, девушек и женщин нашего города с этим весенним праздником. Для этих целей мы привлекли наших четвероногих друзей, которые помогают нам бороться с наркопреступностью. Таким образом хотели привнести приятные нотки в праздник», - говорит сотрудник управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области Кирилл Корниенко.