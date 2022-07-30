30 Июля 2022 21:05

Служебные расследования проводятся по фактам суицида двух военнослужащих Нацгвардии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По фактам суицида военнослужащих Нацградии Н.А.Уразбай и А.С.Мергалиева проводятся служебные расследования, передает МИА «Казинформ».

В официальной информации пресс-службы Нацгвардии сообщается о фактах совершения суицида военнослужащим срочной службы воинской части 3517 в Степногорске рядовым Оразбай Н. А. и военнослужащим по контракту воинской части 3502 в Актау старшим сержантом МергалиевымА. С.

29 июля около 21.00 часов выполняя службу в качестве дневального по автопарку, военнослужащий срочной службы рядовой Уразбай Н.А. отпросился у дежурного по автопарку сходить в туалет. Через некоторое время он был обнаружен в кладовом помещении автопарка в повешенном состоянии.

Дежурной службой автопарка незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, после чего военнослужащий был доставлен на санитарной машине в ЦГБ г. Степногорска, где была констатирована смерть рядового Уразбай Н.А.

Рядовой Уразбай Н.А. 1995 года рождения, был призван Панфиловским Отделом по делам обороны Жетысуской области осенью 2021 года.

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30 июля в 05.15 часов в воинскую часть поступила информация о том, что старший сержант Мергалиев А.С. совершил суицид путем самоповешения.

При выяснении обстоятельств стало известно, что около 03.30 часов ночи супруга обнаружила мужа в туалете дома (адрес проживания: Мунайлинский район, с. Баскудук, ул. Балдырган 7) в подвешенном состоянии.

Начальник караула специальной комендатуры старший сержант Мергалиев Абылай Серикович, 1990 г.р., женат, воспитывает дочь. В рядах Национальной гвардии с 2015 года.

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По данным фактам было доложено по линии дежурной службы и оповещены взаимодействующие органы. Причины и обстоятельства выясняются.

Cогласно ст. 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Главное командование Национальной гвардии РК приносит свои глубокие соболезнования родным и близким покойных военнослужащих - Н.А.Уразбай и А.С.Мергалиева.