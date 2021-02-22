Служебные ноутбуки украл из офиса житель столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проходя стажировку в офисе строительного объекта, житель столицы совершил кражу техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

«В ночное время, воспользовавшись отсутствием посторонних, 31-летний мужчина вынес из офиса 2 ноутбука общей стоимостью более 600 тысяч тенге и скрылся. Подозреваемый был задержан сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемый дал признательные показания, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы», - рассказали в полиции.