РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:33, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Служебные ноутбуки украл из офиса житель столицы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проходя стажировку в офисе строительного объекта, житель столицы совершил кражу техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

    «В ночное время, воспользовавшись отсутствием посторонних, 31-летний мужчина вынес из офиса 2 ноутбука общей стоимостью более 600 тысяч тенге и скрылся. Подозреваемый был задержан сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемый дал признательные показания, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы», - рассказали в полиции.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:46
    Промпроизводство выросло в Казахстане на 3,1%
    Сегодня, 10:39
    Женщина, косившая газон погибла от удара крылом самолета
    Сегодня, 10:20
    Казахстан завоевал очередное «серебро» на Азиаде по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!