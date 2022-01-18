Служебную собаку похитили во время беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во время массовых беспорядков была похищена служебная собака, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в департаменте полиции города Алматы,5-го января во время пресечения массовых беспорядков военнослужащий Национальной гвардии, ефрейтор Рустамбек Байхарашев был ранен и потерял верного друга- служебную собаку по кличке Найтс.

«Нападавшие ударили меня по голове, в этот момент воспользовались тем, что я был немного обессилен, отобрали у меня служебную собаку, что была на поводке. Когда я пришел в себя, смог описать преступника. Его сегодня задержали. Благодарю сотрудников полиции», - рассказал Рустамбек.

Долгожданная встреча хозяина и пса состоялась в стенах полицейского подразделения.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Алматинской области, неподалеку, от мегаполиса, задержан активный участник массовых беспорядков- гр.А., 1989 года рождения. Четвероногий боец был на привязи и охранял участок. Сейчас личность задержанного проверяется на причастность к другим преступлениям, имевшим место в период известных трагических событий», - информировал начальник Управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр.

Солдат- кинолог рассказал, что с Найтсом в паре служит около года. По его словам, овчарка очень умная, добрая и дисциплинированная.