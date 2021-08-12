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Служебно-розыскные собаки прошли тестирование в СКО

12 Августа 2021 19:52
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Служебно-розыскные собаки прошли тестирование в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Центре кинологической службы Северо-Казахстанской области провели тестирование служебно-розыскных собак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, проверка шла по четырем основным линиям работы: поиск человека по следу, поиск и обнаружение наркотических и взрывчатых веществ, одорологическая идентификация в лабораторных условиях.

Занятия проходили на территории центра и в полевых условиях.

Закладки с запаховым заменителем наркотических и взрывчатых веществ собаки искали на участках пересеченной местности и в автотранспорте. Лучший результат по поиску взрывчатых веществ показала 6-летняя немецкая овчарка Айза, дрессируемая инспектором-кинологом Евгением Сичковым.

По линии поиска наркотических веществ на местности – бельгийская овчарка Робби, воспитываемая полицейским-кинологом Виктором Фуксом.

При поиске человека на пересеченной местности за пределами центра быстрее и эффективнее с заданием справился пес по кличке Кокжал. Его дрессирует полицейский-кинолог Рашид Султанов.

В лаборатории одорологических исследований оперативно-криминалистического управления отличный результат показала трехгодовалая собака Дези, породы русский охотничий спаниель. Она работает с полицейским-кинологом Николаем Железновым.

«В ходе тестирования проверку прошли 23 служебно-розыскные собаки. Навыки работы полицейских-кинологов в составе специальной комиссии оценивали руководители ведущих подразделений департамента, чья работа часто проходит в тесном взаимодействии с питомцами центра. Все собаки, показавшие в ходе тестирования отличные результаты, ранее вместе с кинологами проходили курс многомесячных тренировок на базе Кинологического центра МВД РК», - отметил начальник кинологического центра Самат Тулебаев.

На балансе североказахстанской полиции состоят 52 служебные собаки. За семь месяцев с их помощью раскрыты 374 преступления, большая часть из которых кражи.


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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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