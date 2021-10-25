РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:30, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Служебная собака помогла раскрыть кражу в Павлодарской области

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Служебная собака помогла раскрыть кражу в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ со ссылкой на Polisia.kz.

    Двадцатого октября в отдел полиции Теренкольского района обратился глава крестьянского хозяйства одного из сел района. Сельчанин заявил о краже металлических труб, которыми он огораживал территорию своего хозяйства.

    «На место сразу же была направлена следственно-оперативная группа, в состав которой вошли кинолог со служебно-розыскной собакой по кличке Альдо. На месте происшествия был обнаружен след от обуви. Взяв след, Альдо тут же направился в сторону одного из домов данного села и без труда нашел похищенные трубы, которые были спрятаны в хозяйственных постройках под соломой», – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

    Благодаря острому нюху четвероногого полицейского подозреваемые в краже были установлены. Краденое имущество изъято. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 части 2 УК РК «Кража».

    Стоит отметить, что с начала года с помощью служебных полицейских собак по области раскрыто 293 преступления.

    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!