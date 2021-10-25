ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Служебная собака помогла раскрыть кражу в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ со ссылкой на Polisia.kz.

Двадцатого октября в отдел полиции Теренкольского района обратился глава крестьянского хозяйства одного из сел района. Сельчанин заявил о краже металлических труб, которыми он огораживал территорию своего хозяйства.

«На место сразу же была направлена следственно-оперативная группа, в состав которой вошли кинолог со служебно-розыскной собакой по кличке Альдо. На месте происшествия был обнаружен след от обуви. Взяв след, Альдо тут же направился в сторону одного из домов данного села и без труда нашел похищенные трубы, которые были спрятаны в хозяйственных постройках под соломой», – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Благодаря острому нюху четвероногого полицейского подозреваемые в краже были установлены. Краденое имущество изъято. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 части 2 УК РК «Кража».

Стоит отметить, что с начала года с помощью служебных полицейских собак по области раскрыто 293 преступления.