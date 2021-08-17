Служебная собака помогла найти вора в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Служебная собака по кличке Лион помогла раскрыть кражу по «горячим следам» в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Центре кинологической службы департамента полиции Кызылординской области служит 21 собака. Они обучены и работают по обнаружению наркотических средств, по определению взрывчатых веществ, по определению следов, по одорологии,​ по направлению нападения. Но, в основном, они обучены навыкам по поиску людей.

15 августа в обеденное время на одной из дач неизвестный, вскрыв и проникнув через пластиковое окно в дом, похитил бытовые вещи владельца: тюнер «Отау TV», комплект специальных ключей и прибор для изготовления пластика. Приехав вечером домой, хозяин увидел, что произошла кража и сообщил в полицию. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа.

Инспектор-кинолог Центра кинологической службы департамента полиции Азамат Пазылов незамедлительно приступил к осмотру места происшествия. В этих работах приняла участие одна из опытных собак по кличке Лион. Радиус исследования достиг 500 метров.

Служебная собака Лион, обнаружив на месте происшествия следы подозрительной обуви, почуяв запах, побежал по 11-й улице дачного поселка с юга на север 500 метров и, свернув налево на «безымянную» улицу и с востока на запад в 300 метрах, обнаружил подозреваемого во дворе неогражденного дома. Им оказался 32-летний местный житель.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту проводится досудебное расследование.

«Лион – одна из самых способных собак в кинологическом центре. Она обладает природной способностью выслеживать свою «жертву» по запаху (следам). Эта собака-ищейка прошла специальный курс обучения и с успехом работает с нами. И вот, по​ этой квартирной краже благодаря Лиону злоумышленник оперативно задержан и доставлен в отдел полиции, – отмечает и. о. начальника Центра кинологической службы Азиз Арифов».

С начала года с помощью служебно-розыскных собак раскрыто 101 преступление.