Служебная собака нашла пропавшую в Костанайской области девочку в километре от дома

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Пропавшего ребенка нашли в кустах почти в километре от дома, где проживала 7-летняя девочка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вечером 21 августа на пульт «102» отдела полиции Костанайского района обратилась жительница города Тобыл и сообщила о пропаже своего несовершеннолетнего ребенка.

Как оказалось, 7-летняя девочка в 20:50 часов ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. По словам матери, это не первый случай.

«Получив сообщение, личный состав незамедлительно приступил к поискам. Был организован ситуационный штаб, где распределены все силы и средства по городу с проческой всех прилегающих улиц к месту проживания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение двух часов ребенок был найден и передан семье», - сообщил исполняющий обязанности начальника отдела полиции Костанайского района подполковник полиции Мухтар Джармухамедов.

Девочку обнаружили в кустах, в 900 метрах от дома, с помощью служебно-розыскной собаки. Как оказалась, девочка заблудилась.