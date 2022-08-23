РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:52, 22 Август 2022 | GMT +6

    Служебная собака нашла пропавшую в Костанайской области девочку в километре от дома

    None
    None
    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Пропавшего ребенка нашли в кустах почти в километре от дома, где проживала 7-летняя девочка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вечером 21 августа на пульт «102» отдела полиции Костанайского района обратилась жительница города Тобыл и сообщила о пропаже своего несовершеннолетнего ребенка.

    Как оказалось, 7-летняя девочка в 20:50 часов ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. По словам матери, это не первый случай.

    «Получив сообщение, личный состав незамедлительно приступил к поискам. Был организован ситуационный штаб, где распределены все силы и средства по городу с проческой всех прилегающих улиц к месту проживания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение двух часов ребенок был найден и передан семье», - сообщил исполняющий обязанности начальника отдела полиции Костанайского района подполковник полиции Мухтар Джармухамедов.

    Девочку обнаружили в кустах, в 900 метрах от дома, с помощью служебно-розыскной собаки. Как оказалась, девочка заблудилась.


    Теги:
    Костанайская область МВД РК Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!