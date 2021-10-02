Служебная собака нашла пропавшую 16-летнюю девочку в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С заявлением в полицию в 01.24 часов обратилась 42-летняя жительница столицы о том, что ушла из дома ее 16-летняя дочь и не вернулась. На поиски девочки был ориентирован личный состав полиции, а также сотрудник кинологический службы со специально обученной служебной собакой по кличке Феликс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города.

Собака в считанные минуты взяла след девочки и через несколько домов привела к автомашине, в которой и находилась юная жительница города вместе с парнем. Найденная девочка была передана матери.

Сотрудниками ювенальной полиции несовершеннолетняя взята на профилактический учёт. С родителями проведена беседа. Установлено, что она и раньше уходила из дома, но через непродолжительное время возвращалась.

Благодаря служебной собаке подростка удалось найти в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что собака Феликс уже стала настоящим героем, несмотря на то, что поступила на службу недавно.

«В начале сентября этого года полицейская собака нашла потерявшегося двухлетнего малыша, который пропал возле детских аттракционов. Сегодня служебная овчарка подает большие надежды, хорошо обучена и четко выполняет команды кинолога», - рассказали в полиции.



