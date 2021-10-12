Служебная овчарка помогла задержать преступника в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемого в нанесении телесных повреждений помогла задержать служебная собака по кличке «Граф», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря департамента полиции Костанайской области Ирину Беженарь.

Как рассказали в пресс-службе, вместо оплаты за услуги такси пассажир нанес телесные повреждения водителю, после чего скрылся. В считанные минуты его след взял «Граф» - служебно-розыскная собака Центра кинологической службы ДП Костанайской области.

«Данный факт произошел около часу ночи в Костанае по улице Орджоникидзе. В салоне автомашины «Toyota Avensis» между водителем такси и 31-летним местным жителем произошла ссора, в результате которой мужчина нанес водителю телесные повреждения, а затем скрылся в неизвестном направлении. 47-летний потерпевший сообщил об этом в полицию», - рассказали в ведомстве.

Незамедлительно на место происшествия прибыли стражи порядка, а также младший инспектор-кинолог с собакой по кличке «Граф». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий младшим инспектором-кинологом Русланом Кайралаповым с применением служебно-розыскной собаки «Граф» около одного из кафе в районе КСК подозреваемый был задержан.

«Я применил служебную собаку по следу крови. Собака повела вдоль забора. Пройдя 30-40 метров увидела силуэт человека в темноте и начала лаять. Подозреваемый пытался скрыться с места происшествия, побежал в сторону ул. Баймагамбетова и там же был задержан. Доложил об этом в дежурную часть, оперативно приехали сотрудники патрульной полиции», - говорит Руслан Кайралапов.

Затем инспектор-кинолог вернулся на место происшествия и еще раз применил собаку на обыск местности. В итоге в радиусе 300 метров было найдено портмоне с документами на имя задержанного.

Сам потерпевший был доставлен в городскую больницу.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье107 части 2 Уголовного кодекса РК «Причинение средней тяжести вреда здоровью». По результатам медицинского освидетельствования у подозреваемого была установлена средняя степень алкогольного опьянения.