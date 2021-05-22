Службы санэпидконтроля начали проверку детских оздоровительных организаций в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Службы санитарно-эпидемиологического контроля приступили к работе по проверкам детских оздоровительных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 17, на территории республики разрешена деятельность детских оздоровительных лагерей. Областными департаментами санитарно-эпидемиологического контроля и их территориальными подразделениями начата работа по проверкам детских оздоровительных организаций. По состоянию на 17 мая , санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по республике получили 11 детс ких оздоровительных организаций», - сообщили в комитете.

В частности, в Алматинской области требованиям соответствует 1 организация (ЧУ «Тау-Жанашар» Центр активного отдыха детей ИП Гардт Л. Енбекшиказахский район) ; в Павлодарской области – 1 (ГККП Учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», Павлодарский район, с.Мичурино); в Туркестанской области - 1 (республиканский детский оздоровительный центр «Балдаурен», Толебийский район); в Актюбинской области – 2 (лагерь «Асем»; детский оздоровительный круглогодичный лагерь «Куншуак») в Кызылординской области – 6 (ГККП «Областной центр дополнительного образования и олимпиад» у правления образования Қызылординской области; ГККП «Оздоровительный лагерь «Актерек» Жалагашского районного отдела образования; ГККП «Оздоровительный центр «Жалын» Сырдарьинского районного отдела образования; ГККП «Оздоровительный лагерь «Сыр-уланы» Шиелийского районного отдела образования; ГККП «Оздоровительный лагерь «Тау самалы» Жанакорганского районного отдела образования; ГККП «Областной центр дополнительного образования и олимпиад» Управления образования Кызылординской области) организаций.

Как отметили в комитете, все оздоровительные организации должны соответствовать с анитарно-эпидемиологически м требования м к детским оздоро вительным и санаторным объектам , утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 апреля 2018 года №146 .

«Детские оздоровительные организации (за исключением организаций, функционирующих круглогодично) обязаны до начала оздоровительного сезона получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Оздоровительные организации, функционирующие круглогодично, получают санитарно-эпидемиологическое заключение один раз до начала эксплуатации объекта «, - резюмировали в комитете .