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Службы по доставке продуктов и лекарств пенсионерам и инвалидам заработали в Усть-Каменогорске
17 Марта 2020 12:02
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В городе Усть-Каменогорск заработали службы по доставке продуктов и лекарств пожилым людям и инвалидам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима города Жаксылыка Омара в Instagram.
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«В целях профилактики коронавируса в нашем городе на волонтёрской основе заработали службы по доставке продуктов питания и лекарственных средств пожилым людям и людям с ограниченными возможностями», - сообщил аким города Жаксылык Омар.
При этом градоначальник уточнил, что службы расположены в городском центре волонтеров и Усть-Каменогорском филиале партии «Nur Otan».
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Социальная поддержка, Волонтёрство, Коронавирус,
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