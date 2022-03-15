Службы безопасности в аэропортах Германии проводят забастовки

БРЮССЕЛЬ-БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники служб безопасности ряда немецких аэропортов объявили забастовку в понедельник. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

Службы безопасности аэропортов требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Сотни рейсов были отменены, передают немецкие СМИ.

По этой причине образовались длинные очереди из пассажиров перед пунктами проверки безопасности в аэропорту Дюссельдорфа. Среди бастующих сотрудников есть работники, которые занимаются регистрацией пассажиров и их багаж до вылета, а также те, кто следит за массовыми грузовыми операциями.

Профсоюз работников объявил, что остановка работы продлится весь день в аэропортах Берлина, Дюссельдорфа, Бремена, Ганновера, Лейпцига и Кельна/Бонна. Позже профсоюзы объявили, что сотрудники мюнхенского аэропорта также присоединяются к забастовке.

Во вторник собираются объявить забастовку службы безопасности во Франкфурте, самом большом и загруженном аэропорту Германии. Данный аэропорт уже рекомендовал путешественникам скорректировать свои поездки.

В начале понедельника в Дюссельдорфе уже было объявлено об отмене 160 рейсов. В городах Кельне и Бонне отменено 94 рейса, как вылетающих, так и прилетающих. В Берлине пассажиры столкнулись с задержками рейсов.

Работники требуют повышения заработной платы как минимум на 1 евро в час, поскольку условия для персонала аэропорта становятся все более напряженными с начала пандемии COVID-19. Пандемия и ситуация в Украине приводят к росту стоимости жизни в Германии, пишут немецкие СМИ.



