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    08:06, 15 Май 2021 | GMT +6

    Службой пробации Мангистауской области в ходе ОПМ «Ночные проверки» выявлено 34 нарушителя

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Оперативно-профилактическое мероприятие Мангистауской области «Ночные проверки» прошло в период с 6 по 10 мая 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области.

    Как пояснили в ведомстве, целью проведения мероприятия является проверка нахождения осужденных по месту жительства в ночное время. Так, в ходе мероприятия сотрудники службы пробации выявили 34 нарушителя.

    «Как показывает практика, основная масса повторных преступлений осужденными службы пробации совершается в ночное время, тогда как, согласно правилам, данная категория лиц в ночное время должна находиться по месту жительства. В связи с чем, сотрудниками службы пробации проводятся мероприятия по профилактике повторных преступлений», – рассказал начальник службы пробации Мангистауской области Габит Чутабеков.


    Теги:
    Закон и право Мангистауская область
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