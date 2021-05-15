Службой пробации Мангистауской области в ходе ОПМ «Ночные проверки» выявлено 34 нарушителя

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Оперативно-профилактическое мероприятие Мангистауской области «Ночные проверки» прошло в период с 6 по 10 мая 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области.

Как пояснили в ведомстве, целью проведения мероприятия является проверка нахождения осужденных по месту жительства в ночное время. Так, в ходе мероприятия сотрудники службы пробации выявили 34 нарушителя.

«Как показывает практика, основная масса повторных преступлений осужденными службы пробации совершается в ночное время, тогда как, согласно правилам, данная категория лиц в ночное время должна находиться по месту жительства. В связи с чем, сотрудниками службы пробации проводятся мероприятия по профилактике повторных преступлений», – рассказал начальник службы пробации Мангистауской области Габит Чутабеков.