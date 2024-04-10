Службы гражданской обороны РК спасли от паводков более 97 тысяч человек

С начала паводкого периода спасено 97 071 человек, из них 32 735 детей. В пунктах временного размещения находятся 7 606 человек, из них 3 728 детей. Об этом сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Сайпаш Ерасыл на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Воздушные суда МЧС, МО и Национальной гвардии продолжают спасательные работы.

– Оказано гуманитарной помощи автотранспортом 893,5 тысячи кг в Костанайскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую области. Также воздушными судами доставлено более 177 тыссяч кг гуманитарной помощи в Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Костанайскую, Атыраускую, Карагандинскую и область Абай, – сказал Сайпаг Ерасыл нна площадке СЦК.

Он уточнил, что в аварийно-спасательных работах задействованы порядка 25 тысяч человек и свыше 3 тысяч единиц техники,15 воздушных судов.

– Угроз подтопления с территорий приграничных государств не имеется, на контроле находится ситуация прорыва в г. Орск Оренбургской области РФ и подъем уровня воды р. Урал на территории ЗКО, – добавил старший офицер.

Также на брифинге выступил депутат Сената Парламента РК Геннадий Шиповских и рассказал о посещении Костанайской области. Он курировал работу по проверке ирригационных систем. В планах организовать еще ряд встреч и ответить на волнующие население вопросы.

Депутат отметил, что помощь, которую оказывает Ассамблея народа Казахстана.