Службе специального назначения «А» КНБ РК - 5 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 ноября Председатель КНБ Республики Казахстан генерал-лейтенант Карим Масимов провел торжественное мероприятие по случаю 5-летия со дня образования Службы специального назначения «А», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Председатель поздравил ветеранов, сотрудников и членов семей офицеров, павших при исполнении служебного долга, а также пожелал всем крепкого здоровья и успехов в нелегкой службе во благо Отечеству.

Он отметил, что «сотрудники Службы «А» - это смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты, которые находятся в постоянной боевой готовности для оперативного реагирования на угрозы национальной безопасности. Право быть офицером Службы могут лишь военнослужащие, прошедшие жесткий отбор по физическим, психологическим и интеллектуальным показателям.

Напомним, Служба специального назначения «А» образована 22 ноября 2016 года Указом Президента Республики Казахстан.

Подразделение является правопреемницей легендарной Службы «Арыстан» КНБ Республики Казахстан и выступает «боевым крылом» Комитета национальной безопасности.

Её основной задачей является борьба с терроризмом и силовая поддержка оперативных мероприятий органов национальной безопасности.

Спецподразделение укомплектовано новейшим вооружением и передовой техникой, бойцы проходят специальную подготовку в условиях сверхнагрузок для выполнения самых сложных задач.