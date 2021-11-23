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    22:50, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Службе специального назначения «А» КНБ РК - 5 лет

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 ноября Председатель КНБ Республики Казахстан генерал-лейтенант Карим Масимов провел торжественное мероприятие по случаю 5-летия со дня образования Службы специального назначения «А», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Председатель поздравил ветеранов, сотрудников и членов семей офицеров, павших при исполнении служебного долга, а также пожелал всем крепкого здоровья и успехов в нелегкой службе во благо Отечеству.

    Он отметил, что «сотрудники Службы «А» - это смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты, которые находятся в постоянной боевой готовности для оперативного реагирования на угрозы национальной безопасности. Право быть офицером Службы могут лишь военнослужащие, прошедшие жесткий отбор по физическим, психологическим и интеллектуальным показателям.

    Напомним, Служба специального назначения «А» образована 22 ноября 2016 года Указом Президента Республики Казахстан.

    Подразделение является правопреемницей легендарной Службы «Арыстан» КНБ Республики Казахстан и выступает «боевым крылом» Комитета национальной безопасности.

    Её основной задачей является борьба с терроризмом и силовая поддержка оперативных мероприятий органов национальной безопасности.

    Спецподразделение укомплектовано новейшим вооружением и передовой техникой, бойцы проходят специальную подготовку в условиях сверхнагрузок для выполнения самых сложных задач.


    Теги:
    КНБ Дата Правоохранительные органы
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