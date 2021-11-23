Службе специального назначения «А» КНБ РК - 5 лет
Председатель поздравил ветеранов, сотрудников и членов семей офицеров, павших при исполнении служебного долга, а также пожелал всем крепкого здоровья и успехов в нелегкой службе во благо Отечеству.
Он отметил, что «сотрудники Службы «А» - это смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты, которые находятся в постоянной боевой готовности для оперативного реагирования на угрозы национальной безопасности. Право быть офицером Службы могут лишь военнослужащие, прошедшие жесткий отбор по физическим, психологическим и интеллектуальным показателям.
Напомним, Служба специального назначения «А» образована 22 ноября 2016 года Указом Президента Республики Казахстан.
Подразделение является правопреемницей легендарной Службы «Арыстан» КНБ Республики Казахстан и выступает «боевым крылом» Комитета национальной безопасности.
Её основной задачей является борьба с терроризмом и силовая поддержка оперативных мероприятий органов национальной безопасности.
Спецподразделение укомплектовано новейшим вооружением и передовой техникой, бойцы проходят специальную подготовку в условиях сверхнагрузок для выполнения самых сложных задач.