Служба в казахстанской армии стала новой ступенью в музыкальной карьере солдата

Выходец из Аральского района Кызылординской области Асет Темирбаев проходит срочную воинскую службу в войсковой части 44793 Абайского гарнизона, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, Асет Темирбаев вырос в многодетной семье. Любовь к музыке у него проявилась в раннем детстве, поэтому родители определили его в музыкальную школу. Выбор пал на баян. Профессионально освоив этот инструмент, парень не раз побеждал в музыкальных конкурсах.

– Музыкальное образование получил, будучи школьником. Затем обучался на кафедре народных инструментов в Кызылординском музыкальном высшем колледже им. Казангапа, – рассказал об освоении профессии музыканта рядовой Асет Темирбаев.

По окончании колледжа молодой человек устроился в оркестр аральского районного Дома культуры. Затем был призван в армию, попал служить в Абайский гарнизон.

Легендарный полководец, герой Великой Отечественной войны Бауыржан Момышулы говорил, что художественной самодеятельности необходимо уделять особое внимание. «Солдат, – учил он, – больше воодушевляется, чувствует себя свободнее, когда смотрит немудренную затею своих сослуживцев, чем представление профессиональных актеров». Вот и рядовой Асет Темирбаев в своем воинском коллективе использует каждую свободную минуту, чтобы поднять настроение солдатам.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Асет Темирбаев не ограничивается баяном, он играет на пианино, принимает активное участие в общественной жизни воинской части, радует военнослужащих искусством игры на музыкальных инструментах.

В настоящее время он готовится к поступлению в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи в Алматы. Асет выбрал специальность «дирижер в военном деле». Успешно пройдя тестирование, он готовится к творческому экзамену, который ему предстоит сдавать в стенах военного института.