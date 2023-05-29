Служба специальных прокуроров исключена из состава Генпрокуратуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Внесены изменения в Указ Президента РК «О некоторых вопросах органов прокуратуры Республики Казахстан». В частности из состава Генеральной прокуратуры исключена служба специальных прокуроров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Положение о Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, излагается в новой редакции согласно приложению 3 к настоящемуУказу;

Структуру Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, утвержденную вышеназванным Указом, также излагается в следующей редакции:

Руководство

Аппарат

Служба по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования

Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу, и их исполнением

Служба по защите общественных интересов

Служба досудебного расследования

Служба международно-правового сотрудничества

Департамент кадровой работы

Департамент собственной безопасности

Департамент стратегического развития

Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий

Департамент координации нормотворческой деятельности

Департамент по работе с обращениями и делопроизводству

Департамент финансов

Управление по защите государственных секретов

Управление внутреннего аудита

Управление информационной безопасности»;

Генеральная прокуратура – непосредственно подотчетный Президенту Республики Казахстан правоохранительный государственный орган, осуществляющий свои полномочия независимо от других государственных органов и должностных лиц.

Генеральная прокуратура осуществляет руководство единой централизованной системой органов прокуратуры Республики Казахстан, от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

Единую централизованную систему органов прокуратуры образуют Генеральная прокуратура, подчиненные ей ведомство, организация образования, органы военной прокуратуры и транспортной прокуратуры, прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры (городов республиканского значения и столицы), районные и приравненные к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуратуры.

2. Генеральная прокуратура имеет ведомство – Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

В обязанности Комитета по правовой статистике и специальным учетам входит:

осуществлять сбор, обработку, накопление, свод и актуализацию информации в сфере государственной правовой статистики и ведения специальных учетов;

обеспечивать на безвозмездной основе правовой статистической информацией, сведениями специальных учетов субъектов правовой статистики и специальных учетов в пределах, объемах и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

обеспечивать правовой статистической информацией государственных органов;

осуществлять информационно-справочное обслуживание физических и юридических лиц в пределах, объемах и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Республики Казахстан, за счет их средств, поступающих в республиканский бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

обеспечивать сохранность получаемых сведений, составляющих государственные секреты, персональные данные и иную охраняемую законом тайну;

обеспечивать защиту информационных систем от неправомерного доступа, порчи или уничтожения данных об объектах правовой статистики и специальных учетов;

соблюдать права и законные интересы человека и гражданина, юридических лиц и государства при формировании государственной правовой статистики и ведении специальных учетов;

согласовывать и утверждать программы проводимых правовых статистических наблюдений с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство государственной статистикой;

представлять по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу сведения из собственных информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан.