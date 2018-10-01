«Служба спасения» малого бизнеса появилась в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - НПП «Атамекен» запустила пилотный проект «Служба спасения бизнеса». Теперь получить консультацию или остановить незаконную проверку для представителей малого бизнеса можно, обратившись в контакт-центр 1432, передает официальный сайт столичного акимата.

«Служба спасения бизнеса» работает для предпринимателей в различных сферах: общественного питания (рестораны, бары, кафе), сфере услуг (салоны красоты, турагентства, ремонт и пошив одежды и др.), предоставления сервиса (доставка питания), торговли, а также для бизнесменов, осуществляющих любые виды ремонтных и монтажных работ.

Проект реализуется в пилотном режиме в Астане и направлен на эффективную экстренную поддержку малого и микробизнеса столицы. По номеру 1432 предпринимателям столицы предоставят актуальную и оперативную консультацию, а мобильная группа «Службы спасения» бизнеса выедет на место. В случае успешной апробации проект будет внедрен по республике.

Как сообщили в департаменте по связям с общественностью НПП «Атамекен», «Служба спасения бизнеса» работает по следующему принципу: «Если к предпринимателю Астаны пришли с незаконной проверкой контролирующие органы, налоговая или миграционная служба, или полиция, либо арестовывают счета, отключают бизнес-объект от коммуникаций - вам окажут экстренную помощь». В состав мобильной группы входят сотрудники НПП РК «Атамекен», прокуратуры, антикоррупционных органов, ДВД и ДЧС Астаны.