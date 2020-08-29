Служба скорой помощи Алматы готовится к осеннему периоду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров совместно с руководителем управления общественного здоровья Камалжаном Надыровым ознакомился с работой Службы скорой медицинской помощи и оценил подготовку к осеннему периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе визита Ержан Бабакумаров ознакомился с работой информационно-оперативного диспетчерского отдела ССМП. Главный врач Алматинской городской службы скорой медицинской помощи Биржан Оспанов отметил, что все сотрудники готовы к возможной новой вспышке коронавирусной инфекций.

«На данный момент у нас работают 180 бригад на 11 подстанциях. Это свыше 3 тысяч сотрудников – врачей, фельдшеров и водителей. Все специалисты обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты», - сказал Биржан Оспанов.

По его словам, в период возможной новой волны коронавируса количество бригад вырастет до 220. Также будет увеличено количество фельдшеров еще на 120 сотрудников.

«Чтобы сэкономить время на дезинфекционную обработку карет скорой помощи, мы используем современные технологии, а именно генератор холодного пара. Таким образом, Служба скорой медицинской помощи города Алматы готова по всем основным пунктам, которые поддержат работу врачей на должном уровне», - сказал Биржан Оспанов.

В данный момент call-центр 3000-505 работает с населением и отвечает на вопросы жителей Алматы, а именно консультирует по вопросам коронавирусной инфекции.

«Оперативный отдел формирует вызовы и направляет бригады к пациентам нуждающимся в экстренной медицинской помощи. Таким образом мы не загружаем линию 103 и можем вовремя отреагировать на экстренные вызовы. Диспетчеры распределяют вызовы по подстанциям и отправляют к больным бригаду, которая ближе всего к месту вызова. Сейчас наблюдается сокращение количества обращений по КВИ», - отметил главный врач городской службы скорой помощи.



