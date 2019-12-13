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Служба скорой медицинской помощи Шымкента получила 100 новых автомобилей

13 Декабря 2019 22:11
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Служба скорой медицинской помощи Шымкента получила 100 новых автомобилей

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В канун Дня независимости РК автопарк службы скорой медицинской помощи пополнился 100 новыми машинами. Ключи от них вручил аким города Ерлан Айтаханов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава города отметил, что здравоохранению сегодня оказывается большая поддержка, а оснащение службы сразу 100 новыми каретами скорой медицинской помощи как в Шымкенте в Казахстане происходит впервые.

«Жители часто жалуются на несвоевременность оказания скорой медицинской помощи. Поэтому мы оснащаем службу новыми авто. До этого услуги оказывали 87 автомобилей, половина из которых устарела. Будем заменять их современными машинами», - сказал аким.


Новые кареты скорой помощи в рамках проекта модернизации службы предоставила турецкая компания «Mayday Kazakhstan « по линии ГЧП. Машины оснащены инновационным оборудованием и технологиями - кардиостимуляторами, дефибрилляторами, портативными рюкзаками, 12-канальными электрокардиографами, автопульсом для массажа сердца, инкубаторами для новорожденных.




Турецкие специалисты обновят и работу колл-центра - он будет работать по мировым стандартам. Планируется обучить персонал и действиям в экстремальных ситуациях. Объем инвестиций составил 6,3 млрд тенге.

Помимо этого, инвесторы из Турции хотят открыть в индустриальных зонах Шымкента производство оборудования для службы скорой помощи.




Автор: Марат Манаспаев

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Ключевые слова: Социальная поддержка, Здравоохранение, Транспорт, Шымкент,
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