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Служба Senim 109 в Караганде перешла на круглосуточный режим работы

25 Февраля 2020 14:38
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Служба Senim 109 в Караганде перешла на круглосуточный режим работы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Единый координационный центр Senim 109 теперь работает круглосуточно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Если раньше операторы были на связи с 08:00 до 20:00 без выходных и праздничных дней, то сейчас обратиться в центр можно в любое время суток.

«Одним из пунктов нашего плана на 2020 год был переход на круглосуточный режим работы, и он реализован. Теперь наши операторы готовы принимать обращения 24 часа в сутки. Наша цель - повысить качество предоставления общественных услуг и информации гражданам, создать удобные площадки для приёма и обработки обращений от жителей и гостей Караганды», - говорит директор Единого координационного центра Senim 109 Рахат Садуакасов.

Единый контакт-центр Senim 109 объединяет все коммунальные предприятия города и является единой точкой контакта с горожанами.

Senim 109 уже три месяца консультирует и принимает обращения от граждан касательно деятельности коммунальных служб и госорганов.

С момента запуска в call-центр поступило более 8500 обращений. Из них 6 724 решены операторами, ещё 1 919 обращений направлены в соответствующие организации.

Пять способов подачи обращения в службу Senim 109:
- позвонить по короткому номеру 109 (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов);
- Telegram-bot senim109.kz;
- портал senim109.kz;
- Facebook senim109 (посредством сообщения в мессенджере или комментария под любым постом);
- мобильное приложение Belsendi Azamat.

Центр пока принимает обращения только от карагандинцев. В этом году планируется охватить всю область.


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Ключевые слова: Цифровой Казахстан, Общество,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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