Служба родовспоможения функционирует для беременных с COVID-19 в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городской клинической больнице №1 открылось инфекционное акушерское отделение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В клинике с 20 января 2022 года в связи с увеличением эпидемиологической напряженности по коронавирусу по городу Алматы, в кратчайшие сроки развернут инфекционный акушерский блок.

«Служба родовспоможения функционирует для беременных, родильниц и рожениц в сроки беременности с 22 недель до 36 недель+6 дней с коронавирусной инфекцией. Развернуто на 80 коек, в том числе 8 взрослых реанимационных коек и 6 реанимационных коек для новорожденных с отдельным акушерским операционным залом. Большая помощь в укомплектовании и оснащении акушерского блока оказана всеми родильными и многопрофильными стационарами Алматы», - рассказал председатель правления, главный врач ГКБ №1 г. Алматы Эрнест Калиев.

В стационаре проводится компьютерная томография, ультразвуковая диагностика, спирография. Больница обеспечена централизованной подачей медицинского кислорода.

Беременные женщины с коронавирусом и их новорожденные младенцы могут с большей вероятностью нуждаться в специализированной помощи, акушерский блок ГКБ №1 обеспечивает возможность получения ими такой помощи.

По информации руководителя Службы родовспоможения Сауле Кабыловой, для организации перинатальной помощи 3 уровня (т.е. для совсем маленьких недоношенных новорожденных и тяжелых беременных и родильниц) полное содействие оказали все родильные дома и УОЗ Алматы.

Как отмечают специалисты, это особенно важно в случае беременных женщин, которые заражаются COVID-19 на фоне других коморбидных состояний.

В случае заражения коронавирусной инфекцией беременные подвержены более высокому риску развития тяжелых форм COVID-19 по сравнению с другими женщинами аналогичного возраста.

Кроме того, заболевание коронавирусом во время беременности также ассоциируется с повышенным риском преждевременных родов. Особенно высокому риску развития серьезных осложнений в случае заражения COVID-19 подвержены беременные женщины старшего возраста, беременные, страдающие избыточным весом или гипертензией и диабетом.