Служба примирения заработала в сельской школе в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – По согласованию с управлением образования Павлодарской области в школах запустили проект по внедрению медиации в учебных заведениях «Школа - территория без конфликта», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ссоры ведь происходят оттого, что мы не умеем их предотвращать и правильно выходить из конфликтной ситуации, поэтому я очень рада, что в нашей школе появилась такая служба, как служба примирения, которая будет давать только положительный эффект, медленно, но целенаправленно учить, так скажем, «обитателей» нашей школы снижать уровень конфликтности в ней», - написала ученица школы имени М. Каирбаева Актогайского района Павлодарской области, член службы школьной медиации Айдана Медьянова в эссе.

В ходе проекта «Школа - территория без конфликта» в средней школе имени М. Каирбаева прошёл отборочный тур турнира «Медиация и основы права». Проект инициирован и запущен ассамблеей народа Казахстана Павлодарской области по согласованию с управлением образования и при поддержке областного суда, департамента полиции, прокуратуры города Павлодара, территориального объединения профсоюзов «Профсоюзной центр Павлодарской области». В турнире приняли участие две сборные команды из учащихся старшего звена: «Титаны медиации» и «No conflicts».

Команды в отборочном туре прошли такие туры, как визитка, интеллектуальный биатлон (ответы на вопросы трёх уровней сложности по медиации, праву, трудовому законодательству и психологии конфликта), конкурс капитанов, конкурс видеосюжетов о медиации в учебном заведении и музыкальный конкурс «О медиации в песне».

«Учитесь понимать и уважать друг друга! Если не можете решить конфликт самостоятельно, тогда знайте, что школьная служба примирения всегда готова помочь каждому, - добавила А. Медьянова. - Совсем недавно узнала о таком понятии, как медиация. Меня очень заинтересовало данное направление, и я с интересом согласилась пройти обучение и стать членом нашей школьной медиации».





Фото управления образования Павлодарской области.



