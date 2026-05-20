Служба охраны труда и обязательный инструктаж: что требует Трудовой кодекс РК

В Астане на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций разъяснили, какие меры обязаны принимать работодатели для обеспечения безопасности труда, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил руководитель РГУ «Департамент Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по городу Астане» Ерлан Исмагулов, обязанности работодателя закреплены в Трудовом кодексе.

— Работодатель, его обязанность закреплена в Трудовом кодексе, статьями 22-23 Трудового кодекса. Работодатель обязан проводить с работниками инструктаж при приеме на работу — это вводный инструктаж со всеми работниками, — отметил Ерлан Исмагулов.

По его словам, на предприятиях должна быть выстроена система охраны труда, включающая службу безопасности либо ответственного специалиста, а также обязательное обучение работников.

— У работодателя создается служба безопасности и охраны труда. Если это крупное предприятие свыше 50 работников — создается служба, если малое предприятие — достаточно одного инженера по технике безопасности либо ответственного лица, прошедшего обязательные курсы и получившего сертификат. Работодатель также проводит инструктаж на рабочем месте, обучение работников, — добавил он.

В ведомстве считают, что соблюдение этих требований позволяет снизить уровень производственного травматизма.

Ранее на заседании Правительства Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обозначил приоритеты государственной политики в сфере труда и социальной защиты населения. Во время выступления глава Правительства поручил обновить Трудовой кодекс с учетом цифровой занятости.