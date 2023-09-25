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    00:22, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Служба нацбезопасности Армении предотвратила захват власти

    Армения правительство
    Фото: Арменпресс

    Случай подготовки к захвату власти — в составе группы и по предварительному сговору – выявлен сотрудниками Службы национальной безопасности Республики Армения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

    Как сообщили Арменпресс в Службе национальной безопасности Армении, «в результате проведенных в ходе предварительного следствия доказательных и других производственных действий выяснилось, что члены военно-патриотического общества «Крестоносцы», имея антивластные взгляды, идеологическую враждебность по отношению к членам и руководителю правительства РА, при предварительном согласии друг с другом, достигли договоренностей, а именно: посредством использования хранящегося у них оружия и боеприпасов в качестве орудия преступления, путем применения опасного для жизни или здоровья насилия и под угрозой захвата власти, и способом, не предусмотренным Конституцией, завладеть полномочиями правительства Республики Армения».

    - Члены преступной группы умышленно приобретали телекоммуникационные устройства, устройства помех телефонной и иной связи, средства, способствующие совершению преступления, а также умышленно создавали иные условия для совершения преступления, готовясь тем самым к совершению узурпации власти. Однако по независящим от них обстоятельствам они не смогли приступить к исполнению умышленного преступления, поскольку готовившееся особо тяжкое преступление было раскрыто и пресечено сотрудниками СНБ Республика Армения, - говорится в сообщении Службы национальной безопасности Армении.

    Задержаны восемь членов преступной группы.

    Согласно источнику, в то же время были проведены обыски по адресам проживания членов преступной группы и на рабочих местах — в общественных организациях, в результате которых было обнаружено огнестрельное оружие, оружие, боеприпасы, пневматические пистолеты, бронежилеты, телекоммуникационные устройства, компьютеры, блокноты, содержащие различные записи, документы и т. д.

    Предварительное следствие продолжается, проводятся производственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

    Как сообщалось ранее, 22-23 сентября несколько сотен человек провели акции протеста перед зданием правительства Армении в центре Еревана. Собравшиеся требовали обеспечить гуманитарный коридор армянскому населению Карабаха. Участники акции также выступали против премьер-министра Никола Пашиняна.

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