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Служба «KZ-CERT» заблокировала 46 сайтов за торговлю наркотиками

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
26 Июля 2019, 12:39
Служба «KZ-CERT» заблокировала 46 сайтов за торговлю наркотиками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане заблокированы 46 сайтов, которые вели торговлю наркотиками, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Службы реагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT».

«Служба реагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT» сообщает о выявлении 46 интернет-ресурсов, посредством которых реализовывались наркотические продукты по всей территории Республики Казахстан.

В ходе анализа казахстанского Интернет-сегмента были выявлены 46 интернет-ресурсов, распространявших наркотические вещества на территории Республики Казахстан. Продажа осуществлялась как в крупных городах (Нур-Султан, Алматы, Актау, Петропавловск и т.д.), так и близлежащих к ним регионах (Зайсан, Сарань, Лисаковск и т.д.). К примеру, один из интернет-магазинов, реализующий косметические средства, также продавал наркотики. Вместе с тем были выявлены закрытые группы в мессенджере Telegram, подключение к которым осуществляется только по генерированной ссылке. Благодаря совместной работе «KZ-CERT» и компетентных органов, данные интернет-ресурсы на сегодняшний день недоступны», – сообщает Служба.

Ресурс также обращает внимание граждан на то, что наркоторговцы не гнушаются в выборе инструментов продаж, и есть риски подмены, создания новых страниц, где они также будут осуществлять свою деятельность.

«Поэтому для обеспечения безопасности наших детей, родных и близких, призываем всех проявить особую бдительность и в случае выявления подобного вида интернет-ресурсов сообщать нам по номеру 1400 или в группу телеграмм @kzcert», – говорится в публикации.

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