Служба крови с богатой историей продолжает спасать человеческие жизни – Толеген Садвокасов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Центра крови Карагандинской области Толеген Садвокасов рассказал о работе организации в ходе мероприятия, посвященного Дню благодарности в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«История службы крови нашей области уходит корнями в далекий 1938 год, когда впервые ссыльным врачом Германом Николаевичем Алалыкиным, ради спасения жизни больного было проведено переливание крови. Служба крови, имея богатую историю, продолжает выполнять свою главную миссию – спасение человеческих жизней.

Несмотря на стремительное развитие медицинской науки эффективных аналогов человеческой крови еще не создано. Поэтому работа нашего коллектива напрямую зависит от людей, чья отзывчивость, умение сопереживать и не оставаться равнодушным спасает ежегодно более трех тысяч жизней – это наши доноры. Ежегодно мы заготавливаем более 8 тысяч литров крови. В донорском движении ежегодно принимают участие свыше 10 тысяч безвозмездных доноров, из которых более 800 являются регулярными», - сказал Толеген Садвокасов.

Он заявил, что даже в условиях пандемии доноры достойно продолжили благородную миссию, а некоторые из них, перенеся тяжелое заболевание, стали источником антикоронавирусной иммунной плазмы, необходимой для оказания помощи тяжелобольным.

«Особую благодарность хочу выразить людям, которые в течение долгих лет оказывают нам помощь, сдавая кровь. Одной из таких является Есенбекова Сауле Конакбаевна.

В течение 16 лет она сдает кровь и в общем помогла 140 пациентам, которые нуждались в донорской крови», - отметил руководитель Центра крови.

«Служба крови благодарит всех доноров Казахстана. Ваша помощь неоценима. Большое Вам за это человеческое спасибо», - обратился спикер.

Напомним, в Нур-Султане состоялся круглый стол, посвященный Дню благодарности, а также 30-летию независимости Казахстана с участием Государственного секретаря Крымбека Кушербаева, министра информации и общественного развития Аиды Балаевой, депутатов Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана.